Ariana Grande晒5卡鑽戒宣布訂婚

27歲美國樂壇天后Ariana Grande昨日於社交網宣布與房地產經紀男友Dalton Gomez訂婚。她除了貼2人親密合照之外，亦不忘騷下手上的5卡珍珠鑽石訂婚戒指放閃！

她留言說：「forever n then some。」發文短短3小時已吸引超過800萬人畀like，就連一眾名人紅星包括周杰倫老婆昆凌都有畀like。而Ariana的母親Joan亦有於社交網留言回應囡囡訂婚：「我好興奮地歡迎Dalton Gomez加入我們的家庭！Ariana，我太愛你和Dalton！！！永遠幸福愉快！」此外，她的金牌經理人Scooter Braun亦有留言恭喜她們，並笑言Dalton是幸運的男人。

她們今年1月開始拍拖，但戀情一直收得好埋。直至她與Justin Bieber合唱的歌曲《Stuck With U》MV中才公開她與Dalton的關係，她們在家中跳舞。自此之後，她們於社交網不時晒恩愛照放閃。而自疫情以來，她們亦同居隔離避疫。

今次已非Ariana首度訂婚，2018年6月她與諧星Pete Davidson訂過婚，幾個月後分手並解除婚約。