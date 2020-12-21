香港郵政發行「同心抗疫」特別郵票

【特約報道】香港郵政將以「同心抗疫」為題印製兩款郵票小型張，於12月29日（星期二）發行。顧客可於即日起在香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）及「郵票．郵趣 @Hongkong Post Stamps」的Facebook專頁預訂這套特別郵票及相關郵品，亦可前往各郵政局索取表格訂購。

2019冠狀病毒病疫情影響全球，為遏制疫情在本港蔓延，政府和社會各界人士「同心抗疫」。為表揚社會各界的抗疫英雄，並感謝中央政府對香港抗疫工作給予的支持，這次發行的兩款郵票小型張，其中一款描繪一群與香港人並肩作戰，並致力維持有需要服務的抗疫英雄，包括專業無私的醫護人員、科研人員、站在前線的救護員、堅守檢疫中心的制服團體成員、從不間斷地派遞載有防疫物資郵件的郵差，以及為社區進行消毒和清潔的工作人員。這群無名英雄共同為保障市民的健康作出貢獻。

另一款郵票小型張則呈現中央政府對香港的關愛和重視。國家衞生健康委員會籌組的內地核酸檢測支援隊協助本港進行普及社區檢測計劃，他們分別來自廣東、福建、廣西等地的醫療單位，在臨時氣膜實驗室日以繼夜、不辭勞苦地工作。此外，中央政府更支援香港在亞洲國際博覽館（亞博館）毗鄰土地興建樓高兩層的臨時醫院，並進一步在亞博館內增設社區治療設施，充分展示中央政府對香港的眷顧，以及對抗疫工作的全力支持。

各郵政局將由12月29日起發售郵票小型張及首日封，而其他相關郵品（即套摺及已蓋銷首日封），則由2021年1月26日（星期二）起於各郵政局發售。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或香港郵政流動應用程式查閱。