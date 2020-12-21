仁濟慈善行 陪你由0行到1

【營業資訊】縱然面對疫情的挑戰，仁濟醫院在慈善工作方面仍然不遺餘力，致力在安全的情況下舉辦不同類型的籌款活動。今年「仁濟慈善行」將調整活動形式讓大眾不受時間及地域限制，隨時隨地參與慈善步行籌款，不但能透過做運動來強健體魄，更可向有需要幫助的人士分享愛，為社會注入正能量。

「仁濟慈善行」是仁濟醫院每年的重點籌款活動，今年與本地插畫師M-Jungle合作，陪大家由2020年走到2021年，一起迎接新的開始。參加者或機構只需由即日至2021年1月3日期間，自行選擇適當及安全的郊野公園或步行徑進行慈善行籌款活動，便可獲取專屬「仁濟慈善行」證書，更可競逐各項大獎，而所有參加者可獲得一套聖誕款式口罩（一套三個包括幼童、中童及成人，款式隨機）。禮品數量有限，先到先得，送完即止！

「仁濟慈善行 陪你由0行到1」活動詳情

報名日期：即日至2020年12月28日（下午3時前）

活動日期：即日至2021年1月3日（下午3時前）

地點：任何郊野公園或步行徑

目的：為仁濟各項慈善服務籌募經費

組別：

—「FOZY個人組」：參與步行及捐款港幣100元或以上，可獲專屬的「仁濟慈善行」證書

—「WIZE個人組」：參與步行及捐款港幣250元或以上，可獲M-Jungle趣緻遊戲野餐墊1張及專屬的「仁濟慈善行」證書

—「M-Jungle企業愛心隊」：參與步行及捐款港幣5千元或以上，可獲M-Jungle趣緻遊戲野餐墊10張、公司銘謝狀（連相架）及個人專屬的「仁濟慈善行」證書