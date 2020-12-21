洛杉磯影評人協會得獎名單 「黑豹」已故男星獲封影帝

繼紐約影評人協會（NYFCC）日前公布電影獎得獎名單之後，洛杉磯影評人協會（LAFCA）昨日亦公布得獎名單。結果英國男星約翰保也加（ John Boyega）主演的劇集《Small Axe》獲最佳電影。而《黑豹》（Black Panther）已故美國男星Chadwick Boseman，憑遺作《藍調天后》 （Ma Rainey's Black Bottom）勇奪影帝！

Chadwick日前憑另一部電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）在NYFCC獲最佳男配角，至於影后方面，英國女星嘉莉慕萊根 （Carey Mulligan）憑新作《Promising Young Woman》勇奪最佳女主角。韓國女星尹汝貞憑《Minari》再度獲最佳女配角獎。

華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）憑大獲好評的新作《浪跡天地》（Nomadland）獲最佳導演。而台灣著名導演侯孝賢與美國老牌紅星Harry Belafonte將一同獲頒事業成就獎。