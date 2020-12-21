大仔愛易服受爭議　伊能靜忍痛放手搞喊13億人

台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶育有18歲兒子哈利，近年哈利愛「做自己」多次大晒易服照，對於特殊喜好表露無遺，不過同時卻令佢受到外界好多爭議，好在佢有個好尊重佢嘅媽咪！伊能靜近日於大陸真人騷《理想家》中，大談教育經，更直言要學習放手，讓阿仔獨立，眼濕濕地表示想自己學識「得體地退出」，事後唔少網民都留言話感動到跟住喊。

伊能靜提到哈利以前生日都同屋企過，由佢今年18歲生日開始，伊能靜突然意識到係時候「退出」：「我該從他人生的那個照顧者的⻆色退出，讓他完全去經歷他的生活了。」所以今年佢同阿仔切完蛋糕後，就同一家人留低個場地畀哈利同朋友玩，仲幫仔仔準備埋啤酒添：「可是其實我在車上哭了，因為我知道要Let go。」

伊能靜當晚亦留言畀小哈利，她表示：「得體的退出在你的生命裏，是媽媽給你最大的愛，但你只要記得，只要你回頭的時候，我們都在這裏。」同場嘉賓聽得好投入，更忍唔住落淚，伊能靜再指：「這是最難跟最大的愛，以前有人跟我說過，你的孩子將來會飛走，我不相信的，可是後來我覺得他不但會飛走，而且你得給他安好那個翅膀，讓他飛走，爸媽最大的成就就是孩子可以獨立離開你，完成自己的人生，這是我今年學到的，所以我真的很想跟所有爸媽講，為了得體退出的那一天，你一定要好好愛你的小孩。」