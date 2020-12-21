Chopard Holiday Season　聖誕送禮精選

【特約報道】聖誕節將至，相信大家都正在煩惱買咩聖誕禮物送比另一半，幸好不少品牌都已經為你預備好送禮精選，當中好似1860年創立的瑞士高級手錶珠寶品牌Chopard，聖誕佳節當前就特別推出Holiday Season系列，精選包括：Haute Joaillerie、L’Heure du Diamant高級珠寶系列、Happy Diamonds、Happy Sport腕錶系列及專為男士而設的L.U.C.腕錶系列等等，等大家毋須再大費心神左撲右撲為至愛挑選聖誕禮物操心。

L'Heure du Diamant系列的珠寶及腕錶皆由工作坊的工匠大師以精湛工藝製作，當中腕錶的錶殼及錶帶就以18K白金製成，搭載品牌製錶師獨力製造的Chopard 09.01-C型自動機芯，而錶盤及錶圈鑲嵌珍珠貝母及明亮式切割圓鑽（總重超過4卡），於珠寶藝術及製錶工藝之間達完全平衡。同時系列亦包括一對圓形耳環及兩枚吊墜，透過皇冠式鑲嵌為這套珠寶套裝帶來輕盈精緻質感。

L'Heure du Diamant

18K白金腕錶鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重超過4卡）$505,000

18K白金耳環鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重6.6卡）$375,000

18K白金吊墜鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重3.2卡）$190,000

Haute Joaillerie高級珠寶系列由品牌聯合總裁及藝術總監Caroline Scheufele設計，系列包括一款耳環及兩款戒指，採用創新鑲嵌工藝與品牌標誌性象徵結合，鑽石並非鑲嵌於金屬爪上，而是通過象徵愛與生命的心形葉瓣懸浮於半空，獨特的鑲嵌方式讓鑽石可以盡情綻放光芒。

18K白金耳環鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重13.82卡）

18K白金戒指鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重4.86卡）

18K白金戒指鑲嵌明亮式切割圓鑽（共重7.1卡）

Happy Hearts Wings系列的珠寶套裝由精緻蝴蝶幻化成頸鏈、手鐲、耳環及戒指，設計均以18K玫瑰金綴活動鑽石及紅色心形「蝴蝶翅膀」，活動鑽石會隨佩戴者舉手投足而翩翩起舞，以細膩優雅線條為女性注入無窮活力。

Happy Hearts Wings 18K玫瑰金耳環綴活動鑽石 $24,800

Happy Hearts Wings 18K玫瑰金戒指綴活動鑽石 $15,900

Happy Hearts Wings 18K玫瑰金手鐲綴活動鑽石 $23,100

Happy Sport 18K玫瑰金鑲嵌鑽石及紅寶石腕錶 $420,000

Alpine Eagle系列腕錶以運動風格作主打，分別推出Frozen女裝腕錶及XL Chrono男裝腕錶，設計靈感源自阿爾卑斯山脈風光及傲翔天際的雄鷹，前者36毫米錶殼以18K白金精製，錶盤、錶圈及錶帶鑲滿共765顆（共重8.28卡）閃爍鑽石，搭載具備42小時動力儲存的Chopard 09.01-C型自動機芯，閃耀光芒讓人聯想到山峰上飄落的片片雪花；後者則是品牌首次推出44毫米直徑及飛返功能的計時碼錶，錶殼以Lucent Steel A223精鋼及18K玫瑰金打造，搭載Chopard 03.05-C型自動機芯，具備飛返功能及榮獲瑞士官方天文台認證，其精準性獲得肯定。

Alpine Eagle Frozen 18K白金鑲嵌鑽石（共重8.28卡）腕錶$845,000

Alpine Eagle XL Chrono 精鋼及18K玫瑰金腕錶 $210,000

L.U.C系列腕錶專為現代紳士所設計，當中L.U.C XP II Sarto Kiton及L.U.C Skull One兩枚腕錶各限量發行100枚，同樣採用DLC精鋼錶殼搭載L.UC 96.53-L型自動上鏈機械機芯，動力儲存達58小時，前者是品牌首次與意大利訂製西裝品牌Kiton合作款式，錶盤點綴千鳥格紋圖案，深灰色羊絨錶帶配搭紅色鱷魚皮革襯裏，將紳士西裝的設計元素融入到腕錶；後者錶盤設備以墨西哥亡靈節的Calavera骷髏裝飾為靈感，黑色漆面錶盤配搭鍍金時標及手工縫製的棕色小牛皮錶帶，讓腕錶呈現出歷久彌新的優雅氣息。

L.U.C XP II Sarto Kiton精鋼腕錶（限量發行100枚）$85,000

L.U.C Skull One DLC精鋼腕錶（限量發行100枚）$77,000