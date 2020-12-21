米芝蓮大廚的手工懷舊菜

中國飲食文化源遠流長，每一道經典手工菜都經過歲月洗禮，不少隨住時光流逝而幾近失傳或買少見少。中環米芝蓮二星中菜廳營致會館的行政總廚蕭顯志師傅，近日推出懷舊套餐，重現了很多經典的手工菜式。好像似粥但其實無用米煲的官燕鷓鴣羹，是以前大戶人家的滋補菜式，以鷓鴣蓉和參薯蓉炮製，一粒米都無落。

燒雲腿參乳鴿脯中的雲腿，先以冰糖和薑煮至鹹味中和，再沾3層蛋漿和麵包糖來炸，香脆而鹹度適中。另一邊的鴿脯，是以細膩刀工慢慢起出鴿胸肉，再加海參一起炒，兩者配合得剛好。無骨的龍穿鳳翼，耐心起骨後釀入筍條和雲腿條再煮，啖啖肉又惹味。

九龍糖新開的高級中菜廳望月樓，行政總廚李志光師傅亦有不少拿手的經典手工菜，如以雞皮釀蝦膠的江南百花雞，要完整起出一塊雞皮，真是相當花工夫，之後再釀蝦膠烹調，砌出雞隻造型。李師傅更指以前會用夜香花或玉簪花來浸雞，所以才叫百花雞。經過時間改進，百花雞除了加芡汁，也有淋上熱油，令肉質外脆內嫩。至於荔蓉香酥鴿，難度在於炸芋泥，芋蓉加豬油和澄麵等混合，要炸到鬆化起絲才叫成功，入口香軟。

尖沙咀香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒行政總廚李志偉師傅對順德菜尤有心得，他指當地盛產淡水魚，但淡水魚有好多骨，後來就有出現一道家鄉煎釀鯪魚，鯪魚起肉起骨，魚肉加臘肉、陳皮和蝦米混合再釀回魚皮內，半煎炸至金黃色，手工繁複。另一道大良炒鮮奶，全脂奶加蛋白、粟粉拌勻，和蝦肉、蟹肉等一起慢炒，炒至鮮奶有一梳梳的質感才叫成功，如果碟底有油或水，就唔合格喇！