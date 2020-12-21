2020娛樂圈大事回顧！馬國明秘撻湯洛雯大翻身

2020年即將過去，今年娛樂圈大事中，最甜蜜、驚爆的，相信都是馬國明與湯洛雯秘撻。今年有多位藝人結婚、生B，當然都有不歡而散及出軌獲原諒。說到最令人擔心的一定是疫情帶來的影響，寄望2021年來臨後娛樂圈會開開心心，身體健康。

結完婚即後悔 阿嬌閃離

據知阿嬌於新婚期間已經開始後悔，最後主動提出離婚，只是一早簽了一個內地真人騷節目，合約寫要sell夫妻恩愛，所以惟有扮恩愛，而賴弘國兩度花錢、花時間去她拍戲的地方，希望能夠挽回感情，但是他返回台灣老家後就收到阿嬌給他的離婚協議書，才死心接受離婚事實。

基仔突然做老竇嚇一驚

開心事陸續有，除了基仔於年頭派了超巨彩蛋外，章子怡、楊思琦、楊茜堯、吳若希、林峯等，排住隊做首度或第二任星爸、星媽。

患難見真情 袁偉豪疫下娶張寶兒

藝人中疫最慘情

羅志祥被毀滅式分手