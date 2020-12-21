2020娛樂圈大事回顧！馬國明秘撻湯洛雯大翻身
2020年12月21日 12:00
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Miss咗啲勁料唔緊要，今次可以一次過睇晒。
2020年即將過去，今年娛樂圈大事中，最甜蜜、驚爆的，相信都是馬國明與湯洛雯秘撻。今年有多位藝人結婚、生B，當然都有不歡而散及出軌獲原諒。說到最令人擔心的一定是疫情帶來的影響，寄望2021年來臨後娛樂圈會開開心心，身體健康。
藝人馬國明慘遭黃心穎背叛後大翻身，今年6月被東網踢爆與湯洛雯「秘撻」( https://bit.ly/3mxTxKV )，二人被拍得出入女方愛巢，隨即他們更於社交網「晒愛」，直認戀情，閃爆娛樂圈。不過，由於本身湯洛雯與馬國明舊愛黃心穎本是好姊妹，兩女被指反目，社交平台亦互相取消關注。一對戀人並未因此而受影響，更愈愛愈癡纏，雙方早已去到見家長階段及傳出婚訊，惟馬國明回應時表示暫時忙於工作，未向女友求婚。而另一對就是陳家樂、連詩雅（ https://bit.ly/3h2aCvv ），二人雖然一直保護愛苗，相當低調，但亦被東網拍得到Outlet Shopping，情到濃時更拖手仔，12月頭，二人被拍得於大埔小食店篤魚蛋( https://bit.ly/34wWK7g )，戀情浮面。
結完婚即後悔 阿嬌閃離
「靚絕英皇」的鍾欣潼（阿嬌）兩年前閃嫁拍拖未夠半年的台灣「醫界王陽明」賴弘國，以為經歷多多的她終於遇上好歸宿，怎料婚姻只維持約14個月宣布「閃離」( https://bit.ly/2KBjagF )。
據知阿嬌於新婚期間已經開始後悔，最後主動提出離婚，只是一早簽了一個內地真人騷節目，合約寫要sell夫妻恩愛，所以惟有扮恩愛，而賴弘國兩度花錢、花時間去她拍戲的地方，希望能夠挽回感情，但是他返回台灣老家後就收到阿嬌給他的離婚協議書，才死心接受離婚事實。
另外，同屬「閃離」還有結婚18年，育有兩子，一直表現得好恩愛的林曉峰跟康子妮( https://bit.ly/37AkKs5 )，未被爆離婚前，他們於去年以夫妻檔拍真人騷《愛我嗎？愛你嗎！》，怎料原來一切都是演戲，於拍這個節目時，兩夫妻早已緣盡，原因眾說紛紜，有傳歌手黃翊( https://bit.ly/3ax576H )介入，不過他們分手亦是朋友互相送上祝福。
基仔突然做老竇嚇一驚
要數今年娛圈最大的驚喜事，一定是古巨基榮升爸爸( https://bit.ly/3aACvt8 )，他們夫婦加密工夫認真厲害，由太太懷胎10月，到BB於2019年12月於美國出世，只得天知、地知及他們的家人知，不過消息仍然被東網率先曝光。基仔一直恨生BB，結果努力造人5年，終於如願一索得男，Kuson更與爸爸餅印一樣，連手汗多都像極爸爸。雖然基仔平時極低調，但都好樂意跟大家分享這份天賜的禮物，大讚阿仔聰明，4個月大就識跟爸爸講「ＩLove You」，現在他跟太太弄兒為樂，就算基仔晚晚通宵湊仔，他依然覺得辛苦也是甜。
開心事陸續有，除了基仔於年頭派了超巨彩蛋外，章子怡、楊思琦、楊茜堯、吳若希、林峯等，排住隊做首度或第二任星爸、星媽。
患難見真情 袁偉豪疫下娶張寶兒
今年雖被疫情籠罩，但仍無阻藝人結婚的決心，認真「患難見真情」！當中無綫小生袁偉豪於7千萬豪宅住所迎娶張寶兒，( https://bit.ly/3atlt04 )當日張寶兒更先後戴上7對龍鳳鈪及閃爆巨型鑽石頸鏈出嫁，行頭十足，袁偉豪絕對是「最豪老襯」！同樣「做老襯」的還有榮升「6億駙馬」的歌手鄭俊弘，他與何雁詩經歷重重波折後終成眷屬！( https://bit.ly/2Wx9gj2 )人妻方面，余香凝閃嫁有米富二代陸政渡( https://bit.ly/3aw99w6 )，升呢「億元新抱」，更有指奉子成婚。至於譚凱琪及莊思敏則低調完婚，其中譚凱琪更一口氣完成兩件人生大事，做人妻及人母，雙囍臨門！
藝人中疫最慘情
新冠肺炎一直沒完沒了，香港娛樂圈首位確診新冠肺炎的藝人是歌手施匡翹( https://bit.ly/3nCZK9E )，7月時她與經理人劉麗萍、宣傳人員及劉麗萍男友麥德羅陸續中招，而麥德羅老友劉少君亦不能幸免。施匡翹曾到訪新城電台，在內多位員工連知訊台執行總監程凱欣亦確診。
此外，無綫2月時有臨時演員於電視城錄影廠門外嘔吐，引致全「城」恐慌，之後藝人李君妍的家姐不幸確診，李君妍之後亦要進入隔離營。而蕭正楠( https://bit.ly/34vuPVh )因拍攝飲食節目與一位確診的食肆員工有接觸而要入隔離營，因蕭正楠曾出席台慶，故全台超過200名藝員要緊急進行檢測。
羅志祥被毀滅式分手
今年多位藝人爆出偷食醜聞，其中最轟動的絕對非台灣舞王羅志祥莫屬，他被拍拖9年的內地網紅周揚青「毀滅式分手」怒揭荒淫史( https://bit.ly/3atV9CY )，數臭他約女玩「多人運動」以及與旗下女藝人有私情等4宗罪，小豬隨即工作全面叫停，讓外界食盡花生！
香港方面，無綫小花朱智賢背男友謝東閔，車廂偷食人夫黎振燁( https://bit.ly/37zqS3M )，事後2人雖獲另一半原諒，但事業上則未能幸免，同被無綫掟入雪櫃。另外，周汶錡法籍老公Julien Lepeu( https://bit.ly/3atfwQT )、電台DJ蘇耀宗（細So）( https://bit.ly/38pw2yA )及藝人戴志偉( https://bit.ly/3h2k2Hg )都分別捲入出軌風波，但亦同樣雨過天青，與太太和好如初。