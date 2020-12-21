細路DIY樹頭蛋糕　聖誕小鹿自己整

想小朋友今個聖誕節過得更難忘，不一定要買大禮物，其實可以由他們自己落手製作。今集《童你開箱》就帶大家到兒童烘焙工作坊，由小朋友製作樹頭蛋糕和朱古力球，更會整聖誕毛公仔做禮物，好玩之餘且獨一無二，去片。

今次請來了方包和Ethan兩位小朋友，到Harry's Kitchen大玩烘焙，製作過程由導師專人指導，手把手教小朋友製作樹頭蛋糕和朱古力球。複雜的工序固然由導師負責，簡單的步驟小朋友都能輕鬆應付，眼見兩位小朋友樂在其中，家長大可放心。當中樹頭蛋糕不僅賣相一流，而且味道可口，用作慶祝節日絕對「超班」，而朱古力球內既加入小朋友至愛的糖果，外面更可繪畫喜歡的圖案，好食又好玩。

玩完烘焙尚未滿足的話，可以轉場到毗鄰的Build A Bear自製聖誕毛公仔，場內有不同款式的公仔外皮選擇，例如小熊、小狗等，更有應節的聖誕小鹿呢，再挑選心跳、唱歌等發聲裝置和香味配件，放進後即可注入棉花喇！為了令小朋友更珍惜毛公仔，職員更會要求為毛公仔許下願望，認真有心思，之後的環節是揀選合適的外衣，聖誕裝束就夠晒節日氣氛喇，最後還有出世紙，自製聖誕毛公仔就大功告成。

順帶一提，Harry's Kitchen還舉辦了聖誕薑餅屋創意設計比賽，為薑餅屋製作心水圖案，分別有幼稚園及小學組、公開組、家庭組等不同組別，冠軍可獲「Harry's Kitchen初級課程套餐」，有興趣記得提早預約。

場地提供：Harry's Kitchen、Build A Bear