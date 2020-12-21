給敏感肌　送上佳節溫和呵護

來到聖誕，不妨為自己或閨密送上溫和又天然的護膚祝福！（互聯網）

近日天氣轉冷，肌膚一時三刻適應不來，乾燥、敏感、痕癢等問題即時湧現。遇着以上情況，只能改變護膚習慣，選擇一些性質溫和，以天然、有機或草本植物成分製造的護膚品。所以今回小編特別為大家搜羅了多款適合敏感肌使用的天然護膚產品及套裝組合，讓大家在轉季及佳節期間能減輕肌膚負擔，改善膚質。

百分百有機護膚

有機護膚專家BEYORG獨家引入澳洲有機護膚品牌AOR，品牌旗下護膚品及面膜均使用100%天然與有機成分，以最新鮮的植物萃取物及維他命調配而成，適合所有肌膚類型，敏感肌、孕婦及哺乳期女性亦可使用。今個聖誕，AOR把主打產品分別組合成兩大精選護膚套裝，由頭到一系列的面部產品，帶來居家的有機護膚體驗。

花卉植物派對

草本植物護理品牌Aveda旗下的產品均採用高百分比天然成分的純素配方。今個節日Aveda以散發Aveda經典香氣的純香、迷迭香薄荷和櫻花甜杏系列和全新革命性三重修復草本系列推出2020年聖誕禮品套裝，多款套裝的包裝以100%經回收循環再造紙製成，天然又環保。

頂級玫瑰精選

「半世紀玫瑰家族」gulsha以頂級大馬士革玫瑰花製成晨露純玫瑰系列，產品以精純的玫瑰精華製成，蘊含100%天然活性成分。gulsha以系列中的不同產品推出多款節日限定套裝，包括gulsha晨露純玫瑰修護套裝、gulsha晨露純玫瑰活肌套裝和gulsha晨露純玫瑰抗皺緊緻套裝，能為敏感肌帶來最芳香的修護。

繽紛天然禮盒

L'OCCITANE以環保禮物包裝推出多款聖誕限量套裝，包括以聖誕裝飾為外盒的櫻花浪漫聖誕禮物球和乳木果滋潤聖誕星球、以聖誕限量系列推出的潤手霜套裝和身體護理套裝，以及杏仁身體護理套裝和蠟菊極致修護套裝等，天然溫和的配方為身心帶來加倍的滋潤。

韓方水漾潤膚禮盒

韓國自然發酵護膚品牌su:m37°推出一系列聖誕禮遇，多款節日限定套裝包括不同功效與熱賣系列。包括水漾補濕高效潤澤面霜聖誕套裝、聖誕水漾補濕水亮套裝、節日水漾氣墊粉底套裝、聖誕奇迹活酵肌密精華套裝、奇迹活酵肌密節日套裝、節日奢養鎏金溯茫套裝、御蘭緊緻煥活閃亮套裝和時光肌底節日套裝。每一款都蘊含最天然溫和的成分，用後肌膚水嫩，散發健康光澤。