《東張》林泳淘比堅尼小背心博到盡　邊個被批太暴露？

《東張西望》有新女登場，落選港姐何孟珊加入節目，唔少人都好期待佢之後嘅表現，仲令人忍唔住回顧一眾《東張》女神訪問時嘅經典場面添！

要講最出名嘅一定係咪神林泳淘啦，博到盡以比堅尼上陣去沙灘學玩水上瑜伽，大晒32D豐滿身材！之後佢又多次以緊身小背心出外採訪，盡展玲瓏浮凸Body，就連講市民都好關心嘅黑心疫苗都變成配角，觀眾都將重點放喺佢身上，仲有指節目收視因為佢而急升，唔少網民都話因為佢而睇《東張》，但泳淘已經離開無綫，一切都已成追憶喇！

不過大家又唔使灰心，皆因有佢嘅姊妹利穎怡接力，早前佢訪問為女還債借財仔搞到層樓都冇埋嘅苦主，以露肩裝上陣，但性感程度惹來爭議，有人批評佢太少布同暴露，令受訪者被忽略！佢事後就話睇到出街片段都覺得唔太恰當，感到非常抱歉，下次會多多注意，仲話件衫送埋畀人！而同一集嘅訪問，由於佢分開拍攝，之後嘅衣着就較為密實！

除咗呢2位，另一咪神李旻芳都曾製造唔少經典畫面，之前佢報道口罩短缺出現坐地起價情況時，雖然包到上頸，但貼身長袖衫令佢澎湃身材表露無遺，又試過以緊身白衫劈柴，令人印象深刻！而另一落選港姐阮嘉敏及黃穎君都曾成為焦點人物，前者以運動Bra喺郊野採訪被指太暴露，後者烏身訪問小朋友時，露出事業線更疑似走光！