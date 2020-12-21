靈感煮意︰【聖誕親子烘焙】沒薑的餅人

2020年12月21日 16:00
  • 東網電視
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    【聖誕親子烘焙】沒薑的餅人（作者提供）
    設計這個食譜時，在第七版本已經做到甜度適中、夠脆、有麥香，於是收工，怎料半夜做夢，夢見自己跟教室的小寶貝玩，他們拿着糖霜（Royal icing）在小餅人上猛唧，立即醒來，頓時當頭棒喝：「係喎！小朋友實會咁做！」以我的個性，當然是去刷牙開工，拿材料、量材料、重寫食譜之後望望手機，才知是凌晨四時，哈哈！終於做到第十個版本，滿意了，單吃餅吃不到太重甜味，但唧了糖霜便剛剛好；減了糖之後又不夠脆，最後挑戰成功！完工後早上9時，又可以換衫回教室拍攝。能讓大家吃得有樂趣，節日之下在家仍可跟家人如常慶祝，感覺很幸福。
    材料（16塊）
    全麥麵粉　150克
    發粉　3/8茶匙
    梳打粉　3/16茶匙
    海鹽　3/16茶匙
    蛋黃　10克
    蛋白　30克
    黑糖蜜　20克
    糖霜Icing Sugar　20克（如不打算做裝飾，加至40克，否則不夠甜）
    淡味油　15克
    牛油　20克
    裝飾
    糖霜　30克
    檸檬汁　6克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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