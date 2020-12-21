靈感煮意︰【聖誕親子烘焙】沒薑的餅人

設計這個食譜時，在第七版本已經做到甜度適中、夠脆、有麥香，於是收工，怎料半夜做夢，夢見自己跟教室的小寶貝玩，他們拿着糖霜（Royal icing）在小餅人上猛唧，立即醒來，頓時當頭棒喝：「係喎！小朋友實會咁做！」以我的個性，當然是去刷牙開工，拿材料、量材料、重寫食譜之後望望手機，才知是凌晨四時，哈哈！終於做到第十個版本，滿意了，單吃餅吃不到太重甜味，但唧了糖霜便剛剛好；減了糖之後又不夠脆，最後挑戰成功！完工後早上9時，又可以換衫回教室拍攝。能讓大家吃得有樂趣，節日之下在家仍可跟家人如常慶祝，感覺很幸福。

材料（16塊）

全麥麵粉 150克

發粉 3/8茶匙

梳打粉 3/16茶匙

海鹽 3/16茶匙

蛋黃 10克

蛋白 30克

黑糖蜜 20克

糖霜Icing Sugar 20克（如不打算做裝飾，加至40克，否則不夠甜）

淡味油 15克

牛油 20克

裝飾

糖霜 30克

檸檬汁 6克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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