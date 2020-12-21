【貴族生活】5.5億美元巨鯊 霸氣現身

還記得那艘造價高達5億美元的巨型白天鵝Avanguardia嗎？它是由Lazzarini Design Studio研發、靈感源於大自然的6款概念遊艇之一，而今次介紹的Prodigium，正是Avanguardia的姊妹作，由鋁和碳纖維打造的船體，活像一頭充滿霸氣的巨型機動鯊魚。想將之據為己有？除了要支付5.5億美元（約43億港元），還要最少等候28個月，真是有錢都未必買到！

海上巨無霸

這艘長153米、闊34米的超級遊艇，參照「海洋之王」鯊魚來設計，並且受羅馬帝國建築所啟發，足足擁有6層甲板，其造型比前作更具霸氣！上層甲板由碳和鋁製成，酷似鯊魚的頭部，以黑、灰兩色作配搭的對角線窗戶，則讓人聯想起鯊魚的利齒。下層甲板則有兩根羅馬柱置於主入口旁，用以支撐上部結構。由於船身巨大，並非所有港口都適合停泊，故此下層甲板的船尾設有私人港口，有足夠的空間停泊一艘長30米的遊艇，方便接駁上岸。

玩樂設施齊

Prodigium的名字在拉丁語中含有奇妙之意，對照其獨特外觀固然貼切，再看看其內部設計，更是很多人夢寐以求的配置。首先，龐大的船身可招呼44位客人，休憩區與餐飲區均有寬敞的空間。而遊艇的兩側，可分別延伸出7米長露台，讓客人可進一步親近海洋。玩樂設施方面，可用應有盡有來形容，既有健身室、電影院，還有多個大型泳池。至於船上的艇庫有兩個，提供了足夠空間存放水上玩具，最多可放置8艘附屬艇呢！

性能方面，這款超級遊艇以鋁和碳纖維打造，由3台噴射引擎和雙全電動引擎提供動力，預計巡航速度可達22節。順帶一提，Prodigium的船頂面積約300平方米，除了設有直升機停機坪外，旁邊還配備太陽能電池板，令遊艇停泊時也有足夠電源可供使用。

規格表

船長：153米

船寬：34米

巡航速度：22節

載客量：約40人