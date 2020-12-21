李佳芯慘被舊愛背叛　譚凱琪被大話男呃變小三

藝人李佳芯（Ali）、何廣沛、陳瀅、譚凱琪（Zoe）為宣傳新劇《愛美麗狂想曲》，接受邵氏節目《Tiger's Talk》訪問，席間以感情第三者作為話題，主持人伍詠薇與林盛斌即場爆料，指有消息指黃宗澤（Bosco）與楊詩敏（蝦頭）交往甚密，對此後者連忙解釋：「大家同事朋友一齊玩，我知Bosco好鍾意我呢種類型，成日有意無意提起我，佢鍾意食蝦頭，識食一定係食蝦頭。」

沒料陳瀅即致電Bosco，電話中的他笑說：「我直頭迷戀佢10年啦，佢起勢用電眼電我，最慘係電我嗰時永世唔着低胸。佢出晒名身材好，但次次喺廠出面見佢都着得好密實，真係谷鬼氣！如果佢可以着住三點式喺我屋企客廳，我真係會忍唔住同佢講I LOVE YOU！」不過蝦頭即笑指他沒有福氣，皆因過往的性感打扮場口均與林盛斌合作。

談到「小三」話題，Ali自己入行經常被安排演小三，但私下沒有經歷過，反而試過男友一腳踏兩腳：「我對感情好冇安全感，細個同個男仔拍拖，一齊冇耐佢就去外國讀書，一走就走4、5年，我就冇同其他人拍拖，佢亦聲稱自己冇拍拖，返嚟之後我哋一齊番，不過憑女仔直覺，我就有啲懷疑。」

後來她透過社交網發現有位女子拍下消防員男友的匙扣，並留言答謝男友陪伴，故立即主動分手：「因為我太冇安全感，點解要呃我咁耐？（如果佢求復合？）細個唔識，以前係有少少大話都唔得要分開，覺得個愛情已經有污點，反而依家年紀唔同，心態唔同，會諗佢係咪真係有咩原因，或者自己係咪冇時間陪佢。」

而譚凱琪則自爆曾在不知情下做了第三者，指當時男友揚言已與前女友分手，沒料拍拖一段時間後，於別人口中得知自己才是「第三者」：「個男仔講大話太勁，我會信晒，受傷係冇諗過男仔啲大話可以咁犀利，真係晴天霹靂，後來即刻分手，到依家都已經冇聯絡。」

至於伍詠薇就提到第一段婚姻：「外界以為我戀父，其實我唔係，當年我21歲，雖然佢大我31年，但外表頂多似40幾歲，佢有才華同有錢，好有男人嘅感覺，佢好叻，單單演講幾句，已經迷住我，我要嫁呢個人，大部分女人都鍾意才華嘅男人，當你鍾意嘅時候都已經唔記得咗佢幾多歲啦！」