世紀破冰！羅志祥解開20年心結　拍片賀前經理人生日

台灣知名經理人孫德榮早前60大壽，「舞王」羅志祥（小豬）難得「現身」拍短片賀壽，劈頭就說：「距離上次跟你說生日快樂應該快20年了吧…很開心我們又可以回到像以前一樣。」孫德榮曾一手捧紅小豬，其後有傳小豬控訴對方性騷擾，如今兩人竟然世紀破冰！

小豬又說：「時間過很快，但20年真的很長，我們從很多的誤會，到因為通話對話把所有的心結都解開了！真的很開心，我們又可以回到像以前一樣。今天是你60大壽，不是我不到現場去啊，是因為現場有非常多的媒體，我也不方便去打擾，希望大家可以玩得很開心。在這裏要送上我最真誠的祝福，也希望孫總身體健康，早點睡覺，不要老是想東想西的，不要說甚麼我過不了60歲的那種話，烏鴉嘴！千萬不要！好好的享受你之後的人生，我們都會陪你。」之後哼唱「Happy Birthday To You」，並約「下次吃飯」。

孫德榮還為小豬早前疑僭建游泳池一事抱不平：「我只能說欲加之罪何患無詞，那根本不叫游泳池，泳池會那麼淺嗎？」並透露對方原本想來壽宴，但被他阻止別來。孫德榮開心歡度登6，打破孫家男人活不過59歲的魔咒謠言，筵開6圍，賓客約70多人，5566因錄影缺席，而明道就錄下生日快樂歌錄音賀壽。