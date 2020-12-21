《Sweet Home》李詩英半年狂操聖誕樹背肌　打拳拎過冠軍！

最近掀起漫畫改編熱潮，繼人氣日劇《今際之國的有栖》後，大前日（18號）先上架嘅驚悚韓劇《Sweet Home》亦大受歡迎，現排名熱播榜第2位！

演員方面夠晒熱血，男主角宋江由原本一心尋死、以至拼命對付怪物去拯救大家，既熱氣又催淚。除咗有新星嘅突破演出，飾演特種部隊兼消防員身份嘅女主角李詩英，為塑造強勁女性形象，花咗6個月做重訓及高強度動作訓練，體脂從14.5%減至9.8%，肌肉量上升到27.7%，其中一幕着上sports bra大騷「聖誕樹背肌」，獲網民大讚十分敬業。

現年38歲嘅佢已為1子之母，向來係圈中健身好手，2010年因拍劇需要，練習拳擊後愛上，曾參加過業餘拳擊比賽中勇奪冠軍。

此劇改編自擁12億瀏覽量嘅同名網絡漫畫，曾被網民票選為「最難翻拍成真人版的漫畫作品」之一，故事講述人類突然變成怪物，顧名思義，怪物駭人程度絕不能馬虎，特意請來由《鬼怪》、《太陽的後裔》導演李應福執導，由Marvel電影《復仇者聯盟》系列、《怪奇物語（Stranger Things）》荷里活視覺特效班底制作，幕後團隊唔惹少！