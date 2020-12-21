林德信贊助產品當禮物交換　曾詠熙帶男友返新加坡見家長

藝人林德信、著名音樂人T-Ma孖女友曾詠熙日前現身網台宣傳新歌、分享聖誕願望，又一齊玩遊戲，輸家要「速食」雪條。林德信表示兒時非常期待聖誕節，會刻意早起身拆禮物：「4歲嗰陣喺美國住，嗰日會早啲起身跑落樓去聖誕樹底拆禮物，好似電影橋段咁！返到嚟香港就冇啦，因為依家間屋咁細，聖誕樹都擺唔落。」不過他仍然期待聖誕Party，因為可以趁交換禮物環節「散貨」：「平時好多贊助嘅禮物，有啲可能我未必鍾意，咪攞出去同人交換，可能人哋好想要呢！」

同場的T-Ma跟女友不時放閃，曾詠熙揚言想帶男友返新加坡過節：「早排聽到兩地有旅遊氣泡，想帶佢返去見屋企人，咁啱細佬要結婚，我一定要返去，要做婚禮主持，但依家疫情就冇辦法，如果香港過節就準備得浪漫啲，幫對方按摩、煮聖誕大餐，但預感到係好攰。」而T-Ma就大讚女友廚藝了得，自己就畫素描回禮，成功感動女友。

早前2人合作推出新歌，T-Ma就話自己瞬間打破最多錄音次數紀錄：「我成日聽人哋聲音好容易，但係聽自己把聲就好唔習慣，呢次我錄咗300個Take，係一個冇人可以打破嘅紀錄。2021年我都想出多啲歌，幕前幕後雙線發展。」