禁英國航班抵港　張兆輝叮囑阿仔：唔好輕視疫情

全球疫情嚴峻，英國更出現變種病毒株，港府將收緊防疫條例，明日（22日）凌晨零時起，所有過去14日曾於英國逗留超過2小時的人士，包括香港人，將禁止登上飛抵香港的航班，直至另行通告為止。不少藝人子女都在英國讀書，當中包括張兆輝的一對子女張焯鏗（Edison）和張卓姿（Twiggy），他指因聖誕假期，女兒Twiggy早前已返港，而兒子則因明年7月大學畢業，所以沒有回來，現身在英國：「佢一早預咗呢段時間唔會返香港，係英國逗留至畢業，希望到時疫情可以完結啦，阿女本身1月要返英國，依家睇情況再決定，佢返嚟已經隔離完，不過會再作居家隔離。希望大家都冇事，一齊努力盡量去做好自己應該要做嘅責任。」

張兆輝因工作現於內地隔離中，每日都很緊張地跟子女聯絡，了解他們的情況，如今英國「被封關」，張兆輝當然很擔心，千叮萬囑兒子要小心：「尋晚已經同阿仔講，英國將會比較嚴重，叫咗佢同美國、俄羅斯兩個一齊住嘅同學講要小心啲，唔能夠輕視（疫情），喺外國有病冇人理你㗎，出去買定10日、8日嘅食物，冇必要唔好出去喇！我每日都會叫佢哋唔好輕視，有事就冇得後悔喇！」

張兆輝還坦言今年係第1次沒陪伴兒子過生日，不過，明年兒子大學畢業，他定必會去英國見證兒子如此重要的時刻。