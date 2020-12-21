作歌悼剛去世嫲嫲　馮允謙聖誕𢱑人送耳機

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）趁聖誕假期前推出全新唱片《AWAKEN》，今日聯同電台舉行新碟發布會，甫開始主持人DJ謝茜嘉連番恭喜Jay新唱片成績斐然，當中《開始倒數》及《地球來的人》均為四台冠軍歌，令他興奮說：「因為一月嗰時推出嘅唱片《DETOUR》反應好好，所以我同製作團隊都更加畀心機去做呢張新唱片，好多謝公司同團隊成員嘅支持，今年我要好感恩，因為感覺自己擁有好多好嘅嘢。」

對新唱片發布因疫情而改為網上舉行，Jay表示同樣感恩，即使未能跟家人、一班相熟好友慶祝，但可以同唱片公司同事分享喜悅一樣開心。他又自爆於綵排時候，不慎踩爛了一雙昂貴的鑑聽耳機，隨即靈機一觸許願︰「我每年都冇話想要乜嘢聖誕禮物，不過今年如果有人送番一對耳機畀我，咁佢就真係我嘅天使啦﹗」

2020年對全球很多人來說都是很不容易的一年，而對於Jay來說，更是悲喜交集，因為自小照顧他的嫲嫲月初過世，每次提起嫲嫲，他都不禁哽咽起來：「新唱片入面有首歌對我個人嚟講係有特別意義，《小康》係我寫畀屋企人，今年因為疫情所以唔可以返加拿大一齊過聖誕，而細個照顧我嘅嫲嫲啱啱過咗身，佢好錫我、教識我乜嘢係啱乜嘢係錯，好感恩細個有個咁好嘅親人照顧我，雖然我知道唔可以喺佢面前唱呢首歌畀佢聽，但我唱嘅時候知道佢係聽到。」