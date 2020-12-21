﻿﻿【美女饕廚】小島法國餐

今次去到西貢一個小島品嘗法式私房菜。（作者提供）

今次為大家介紹一間由白沙灣或西貢坐船出發，大概十多分鐘便到達的一個小島，即西貢鹽田梓村的一間法式小店。這裏有一個自製鹽田，是大粒海鹽，味道不會死鹹，充滿濃濃的海洋味道，我買了一樽回家做菜。

之後走進一家法式私房菜，沒有Menu，是廚師發辦。我選了Outdoor，因為可以全程輕鬆自在地望住海用餐呢！還未開始吃已經好興奮！這裏沒有服裝規定，不須要像Fine Dining般儀態萬千。

老闆、老闆娘和員工都很有善，介紹餐廳用的蔬菜大部分是自家種植，肉類和海鮮用本地新鮮食材。第一道菜是3款海鮮小點──螺肉配多士、白灼象拔蚌和椒鹽瀨尿蝦。第二道菜是牛肉沙律，牛肉用韓國Hanwoo牛，肉味濃郁，而沙律菜是自家種植，非常新鮮，這裏雖然規模不大，但勝在五臟俱全。

再來的是魚湯，主廚不是用雪藏魚，而是用本地鮮魚，魚質比我想像中更嫩滑多汁，不會過熟。而湯用魚骨和龍蝦殼煮成，鮮濃又暖胃。

到主菜，是龍蝦燴茄汁意粉。龍蝦肉分量不多，但質素好，烹調時間控制亦準確，7成熟，肉質鮮嫩彈牙，配上用鮮番茄製成的番茄汁，吃起來分外新鮮，味道清新，意粉煮成Al Dente，挺彈牙的。

再來另一主菜—─豬肉，是Surf & Turf，意思是結合海鮮和紅肉的主菜。傳統是用龍蝦和牛扒製作，今次主廚選了本地食材，豬扒配生蠔、鮮墨魚片和鮑魚，搭配十分創新，豬肉的鹹味配上生蠔的鮮味，這個海陸雙拼效果不錯。

在這海邊用餐讓我很有度假感覺，享受着清新空氣、發呆地望着大海已心滿意足。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）