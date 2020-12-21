Steve McQueen《Le Mans》腕錶　天價成交！

只要一講起任何與賽車相關的事情，Steve McQueen都是一個經常會被提及的名字，因為這位活躍於60、70年代的荷里活動作影星除了經常於大銀幕飾演賽車手外，現實世界他亦確確實實是一位曾經參加過眾多不同汽車及電單車比賽的真正賽車手。雖然1980年享年50歲的Steve McQueen已經因肺癌離世，但其名字至今仍然一直於賽車文化中廣泛流傳。日前一個拍賣會上，就有一枚曾經伴隨Steve McQueen於經典賽車電影《Le Mans》亮相的TAG Heuer Monaco腕錶以220.8萬美元（連買家佣金）天價成交，於鐘錶界投下一枚震撼彈。

這枚搭載Calibre 11機芯的TAG Heuer Monaco腕錶於1969年面世，為當時全球首批自動上弦計時腕錶之一，腕錶更採用了罕見的方形防水錶殼，由時任品牌掌舵人Jack Heuer（創辦人Edouard Heuer曾孫）親自設計，並以舉世知名的一級方程式賽車賽道Monaco Grand Prix名命。於1970年《Le Mans》電影開始拍攝時，Steve McQueen正是佩戴TAG Heuer Monaco腕錶駕駛Porsche 917K賽車於賽道飛馳，當時製作公司總共向TAG Heuer委託製作了6枚，是次拍賣的就是於電影拍攝期間由Steve McQueen送贈予首席機械師Haig Alltounian的1枚，因此錶背就鐫刻上「TO HAIG LE MANS 1970」字樣以示感謝，珍貴程度絕對是6枚之中最高。難怪腕錶於拍賣會上經歷短短7分鐘競投，已經由底價20萬瞬間叫價至180萬美元成交（未計算買家佣金），創下品牌有史以來最高的拍賣紀錄。