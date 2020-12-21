好色團地妻　搵男鄰居解慰

疫情嚴重，大家最好都係多留家中，如果覺得悶悶哋，不妨欣賞日本AV嘅團地妻系列，呢班住喺公寓嘅人妻因為老公成日要返工搞到芳心寂寞，於是按捺不住搵鄰居上床，實行用肉體去打好鄰里關係，當然大家唔好有樣學樣，否則搞到家無寧日都有份呀！

出賣肉體

喺JET映像出品嘅《團地妻賣春圈》中，擁有超級爆乳嘅春菜花飾演團地妻，老公日忙夜忙但係收入卻僅僅夠用，而花妹每日都為家計而煩惱。當佢同女鄰居講到呢個問題，對方就提議佢不如出賣肉體賺外快，花妹聽後大驚，但係當佢知道原來公寓內有好多人妻從事皮肉生涯，所以亦決定加入行列。第一次喺屋企招呼客人，花妹覺得有啲習慣，不過佢好快就熟晒手，更加樂於喺對方身上榨取快感，其滿足自己嘅慾望，漸漸仲愛上咗呢種生活添！

發現真相

喺STAR PARADAISE推出品《不為意令男人勃起的團地妻》入面，身材勁弗又好波嘅大浦真奈美係一位團地妻，佢好鍾意着住單薄衣衫喺公寓四圍走，因為身材太正，鄰居太郎每次見到佢都慾火上升。有一日，佢見阿妹嘅老公未返屋企，就露出狼相趨前索吻同求歡，而阿妹畀對方錫吓摸吓，即刻慾火焚身，更主動配合對方嘅動作享受強烈快感。後來，太郎發現原來真奈美同唔少男鄰居都有一手，因為受到老公冷落，所以佢就勾引男人滿足需要。

若隱若現

ADULT DRAMA推出嘅《夏日，我與滿身大汗的團地妻發生關係》，講述人妻妃光莉屋企把風扇壞咗，打電話搵人嚟維修又要等幾日，於是佢就搵男鄰居滄汰幫手。對方相當樂意幫忙，整風扇整到出晒汗亦在所不計，令阿妹非常感動。當滄汰準備返回屋企之際，見到阿妹被汗水沾濕若隱若現，如此誘人情景令佢忍無可忍，立即撲上前索吻！原滄汰一早就已經對妃光莉起痰，而莉妹亦飢渴咗一段日子，所以好快就畀滄汰嘅熱情撻着晒！自此之後，莉妹成日搵滄汰上門「整電器」喇！

簡評

日本AV迷對人妻情有獨鍾，所以AV廠經常拍攝呢種系列滿足佢哋，當中團地妻就係其中一個熱門系列。今次為大家介紹嘅作品中，本仙最鍾意春菜花主演嘅《團地妻賣春圈》，一來花妹愈來愈有女人味，二來身材夠晒豐滿，一對爆乳簡直震撼視覺，三來故事講述佢喺女鄰居誘導之下出賣肉體，仲教埋佢點樣影性感相吸引客人，場面搞笑，而花妹由尷尬到樂於招呼客人，過程亦引人入「性」，絕對係佳作！