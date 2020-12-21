攞最佳新演員搞幼兒教育！姬素孔尚治唔介意被誤會係家傭

菲藉演員姬素孔尚治（Crisel Consunji）於2008年離鄉別井，從菲律賓來港參與主題樂園短期舞台演出，卻改變了她的一生，那年她選擇留港定居。繼而致力於表演藝術，去年首次拍電影便一鳴驚人，奪下金像獎「最佳新演員」，演技備受肯定。除幕前工作之外，她更經營3間幼兒教育中心，將演藝與教育集合於一身，春風化雨，培育英才。

轉眼間，12年過去，她仍熱愛香港這個城市，稱無悔來港發展，更直言「這是我做過最正確的選擇」她說：「當時只簽8個月的合約，當我踏上來港的路途，沒想到這會改變我的命運。我好記得當年在收拾行李時，媽媽說有預感我不會再回來，現在回想起來，她實在太清楚我愛挑戰的性格了。」

儘使身處異鄉也無阻她追夢的決心，她於2015年毅然決定完成在菲律賓未完的夢想，與丈夫共同創立幼兒學前教育中心。她無懼一切由零開始，在沒有人脈關係下創業，至今她成功證明自己，由1間教育中心演變成3間分店。她說：「我們的職責是令社會變得更好，將擁有的知識傳給下一代。我們提供機會給孩子去探索和激發潛能，然後寄望他們將精神承傳下去。」

她無可避免面對文化差異，體會到社會刻板的印象定型，其中更被誤認為家傭，但她坦言毫不介意：「我非常尊敬家傭，有人曾走過來問我在港當家傭多久了，但我完全不介意被認錯為她們，相反我為她們感到驕傲。此外，好多人聽到我英文講得流利，就覺得我不可能在菲律賓土生土長，更認為菲律賓人無法勝任做英文老師。」

場地：Amelia@Harbour City