鍾健威物色求婚鑽戒　黃美棋隨時嫁得

現年31歲的藝人黃美棋雖然人仔細細、天生童顏，但不知不覺已踏入適婚年齡，她和男友鍾健威拍拖7年來感情十分穩定，不時在社交網放閃，近年更屢傳婚訊，不過二人已多次否認。有指二人原定今年結束7年愛情長跑，正式拉埋天窗，但因疫情關係，婚期只好無限期押後。他們不但走過「7年之癢」，更愈愛愈甜蜜，今年初展開同居生活試婚，現居住位於西貢的村屋，鍾健威更不介意做「柴可夫」管接管送載女友返電視城開工。兩人每日除工作時間以外都如連體嬰般寸步不離，但原來男方早已盤算好，準備向女友求婚，近日更睇準機會在等女友收工時，偷偷去睇戒指！

日前下午4時許，鍾健威一支公現身將軍澳商場，初時站在珠寶店門外眼望望，甫入店內不斷踱步，並示意要查看櫥窗內的鑽戒，之後更坐低認真揀選，店員亦落足嘴頭力sell，令他看得花多眼亂，惟他似乎未有心水，逗留了約半小時便離開。之後他急急腳前往一間超市會合女友孖住掃貨，儘使當日黃美棋着上3吋高踭靴，身材嬌小的她翹實男友仍顯得小鳥依人，形成「最萌身高差」畫面。二人又不時咬耳仔，期間齊齊研究廁紙和急凍食品，行為猶如老夫老妻，相當恩愛。