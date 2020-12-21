Nicole Aniston　網民熱搜　火辣尤物

美國四仔界每年一班新人脫星出道，要喺芸芸之中脫穎而出，唔係講樣同身材咁簡單，仲要有觀眾緣至得，好似人氣脫星Nicole Aniston咁，出道短短兩年，就已經成功躋身天后行列喇！

被名廠睇中

命運就係咁，冇人知道自己嘅未來會係點，好似喺美國加州出生嘅Nicole Aniston咁，從來冇諗過自己會喺四仔界爆紅。喺讀書時期，佢嘅成績超差，所以高中畢業後就冇繼續升學，去咗一間銀行擔任客戶服務主任，同時喺一間雜誌社兼職做攝影記者，正當佢一心為自己嘅事業做準備時，突然傳嚟祖母過身嘅惡耗，加上當時兩份工作都被人辭退，喺零收入嘅情況下，佢便自薦做成人模特兒搵快錢。

點知幾日之後，佢突然收到經理人嘅電話，話有間四仔片廠想搵佢演出，而呢間片廠就係著名嘅Reality Kings，佢話當時因為實在太急需要錢，所以冇考慮就立即答應，推出處女作《Cum Catcher》。

極速上位

據Reality Kings解釋，之所以會睇中Nicole Aniston嘅原因好簡單，就係因為佢夠索身材又惹火，最重要係佢冇演出經驗，羞澀嘅表情可以帶畀四仔迷新鮮感同真實感，結果亦不負所望，作品銷量超好，同時令人氣極速爆升！

阿妹表示估唔到反應咁好，因為佢拍四仔只係為咗錢，冇諗過會成名，亦因為咁，令佢決定以脫星作為自己嘅事業，並一口氣同Reality Kings演出多套四仔，而每套作品都獲得極佳銷量，及後更獲得Bang Bros、Elegant Angel、Brazzers等著名片廠重金禮聘拍片，人氣爆升嘅同時，亦喺各個四仔頒獎禮獲得提名，結果喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳性愛演出獎」，更被雜誌評為熱搜脫星第5位，而排名佢前面嘅都係出道多年嘅天后級脫星，自此Nicole Aniston便躋身天后行列，至今亦獲獎獎項，可謂拎到手軟！

Nicole Aniston唔單止外形迷人，人緣亦相當好，而且口才了得，曾擔任AVN頒獎禮嘅主持人，至今佢嘅社交網追隨者更超過60萬，真係超勁！

Profile

出生日期：1987年9月9日

身高：160cm

三圍：34D-24-38