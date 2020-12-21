邱晴被問價幾十萬陪出埠　高度戒心唔敢去飯局

落選港姐邱晴於2017年簽約無綫做「親生女」，3年過後，現轉簽1年1騷，疫情期間完全冇工開，笑說：「真係好耐冇收入，好彩之前中咗獎，嚟緊接咗另一個電視台嘅綜藝節目，依家保持神秘感。」決定外闖的她被問到是否很積極的人，她說：「唔係，反而性格比較優柔寡斷，啲人成日話我好蠢，叫我注意啲，就係因為啲人成日咁講，所以我就樣樣都好小心，呢個又要提防，嗰個又要小心，搞到自己好唔開放。（因為小心而錯失機會？）都係，好多人會邀請食飯，識多啲人可能令到你有更多演出機會，但我就係驚，唔敢去。」

事事驚青 錯失機會

問有否被問價、或去過「女星飯局」？她說：「好好彩冇去過嗰啲飯局，喺社交網就收過幾次問價，有人出幾十萬叫陪佢去邊個國家，勁恐怖！（你點樣處理？）我就傳畀啲朋友睇，我冇覆佢，唔會當真，我亦唔敢，寧願靠自己行，慢慢發展。」又表示最近請風水師傅指點迷津，師傅指她不懂珍惜，認為她應該有更好發展：「師傅話只係交際應酬又唔係做啲咩，你咩都推，人哋唔搵你就搵其他人，機會就係咁流失。可能我諗得太複雜、太保護自己，做呢行始終都要圓滑啲、open啲，我都要學識social。」

21歲的邱晴希望25歲前闖一番成就：「我有個朋友話25歲之後就老，叫我到時就唔好浪費時間，做啲實際啲嘅嘢，依家趁後生仲可以任性、玩吓。（如果轉行想做咩？）想開畫室，教小朋友畫畫。」

場地：北角滙