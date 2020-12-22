落選照獲力捧壓力爆煲！蔡嘉欣曾想退出娛圈

「惹火港姐」蔡嘉欣落選後即備受力捧，工作量遠超同屆3甲，加入無綫短短1年，已極速獲力捧劇集及綜藝節目兩邊走，除了主持拍節目《姊妹淘》，最近更參與拍攝劇集《飛虎之壯志英雄》、《智能愛（AI）人》、《金宵大廈2》。雖然星途看似一帆風順，但其實她深受是非困擾，更被封為「惹火港姐」，身體出現狀況，她無奈表示：「一開始選港姐有咁多負面新聞都幾唔開心，好大壓力，當時食極都唔肥，反而愈食愈瘦。但入行之後變得佛系，控制唔到嘅事情就唔去諗，只要問心無愧就得。」她更主動重提被指拜金搭上現任富貴男友，而狠飛拍拖數年的無綫藝人吳子冲，她說：「首先呢個唔係事實，其實我係被飛嗰個，當時失戀咗大半年先認識到依家嘅男朋友，但唔知點解變成我為錢飛人，又話因為有第三者。」

面對種種是非，她坦言一度萌生退出娛樂圈的念頭，但因不認輸的性格而決意堅持到底：「有諗過會唔會唔適合呢個行業，唉，我都唔知啦！見步行步、順其自然！好難得鼓起勇氣，唔想因為挫折而放棄，唔試過又唔甘心。」她表示曾希望成功打開知名度，但經歷一年的洗禮，現時的目標變得簡單：「淨係希望盡量唔好咁多負面新聞就夠啦！」

另外，身為演戲初哥的她事前做足功課，以免「佗衰家」：「一開始同場就係同輝哥（張兆輝）、馬sir（馬德鐘）、Bosco（黃宗澤），一知道要同班大卡士合作，所以喺屋企狂背劇本，開劇第一個禮拜，我都唔敢講嘢，坐埋喺一邊睇劇本，之後先敢一齊玩。」她更揚言沒有為自己設下性感底線：「如果角色需要，我覺得唔介意，可以去到好盡。」

場地：Amelia＠Harbour City