吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：拆卸、掃舍、補塞

忌：嫁娶、鑽孔、開業

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 心情開朗，人生得意須盡歡，開心時刻應多與家人和愛侶分享心中喜悅。

牛：→ 家中的瑣事不少，趁有空閒的時間就要執拾一下了，這樣才能有好運氣。

虎：★ 對着客人要保持笑容，這才能建立良好的合作關係，生意才能做得長久。

兔：↑ 有機會轉換工作環境，新的崗位使你感到無限挑戰，更能使你加把勁。

龍：→ 和情人意見不同時，需要大量溝通才成，最好能站在對方的立場上設想。

蛇：↓ 是日沖煞，時間掌控是今天運氣好壞的關鍵，尤其早上上班可不能遲到。

馬：→ 戀愛運不俗，單身的人會遇到合得來的異性朋友，不妨作進一步了解。

羊：↑ 愛情運不錯的一天，約會愉快溫馨，情人的細心關懷，使你很感動呢！

猴：↓ 別人向你傾吐秘密時最好能慎重一點處理，洩露給第三者知可就麻煩。

雞：→ 容易埋首在自我的享樂中，但不要因為自己的個人享受而忽略了他人。

狗：→ 一定的自信心是應該要有的，凡事太過自信會惹來閒話，粉晶能化事非。

豬：→ 趁着自己還年輕，有時間不妨學習一門專長，有助你人生日後的發展呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情生活稍佳，溝通情況較早前平穩和順，相處和諧愜意，夫妻關係亦愜意非常。

金牛：工作運稍佳，事業運持續走旺，上位及發展機遇不乏，宜積極行事爭取表現良機。

雙子：感情及親子關係略為回穩，與家人伴侶參與宗教或嗜好等活動，感情將更融洽。

巨蟹：情緒稍佳，家庭運略為轉佳，感情及夫妻關係較佳，計劃生育的朋友宜持續努力。

獅子：辭令及思考力回穩，集中力亦佳，有助改善及增進與家人、伴侶的溝通相處情況。

處女：體能回穩，更能投入工作，進度將較平穩。財運回升，利開單、簽約或謀事等。

天秤：人氣回升，桃花及人緣運佳，單身朋友宜多曝光或接觸心儀對象，可助招引良機。

天蠍：精神稍佳，情緒回穩，與家人關係及相處情況將較平穩，宜善用公餘，多加會面。

人馬：社交運轉佳，辭令及思考力回穩，是交朋結友聯誼歡聚，以改善合作及人際關係。

山羊：事業及正財運佳，雖精神狀態不穩，但鬥志較盛，求職、轉職或謀事等較為利好。

水瓶：人氣回穩，出門、出勤、公幹或海外項目等，進度和成效將較平穩，宜保持積極。

雙魚：精神狀態回穩，異性緣回升，夫妻關係將較早前融洽和諧，宜多享受二人世界。

預測：假期前，大市交投氣氛較旺，但投機味濃，投資者須謹慎行事。