【變種病毒包圍】英國做冬團圓　吳家樂冒險掃貨

英國疫情嚴峻，更現變種病毒株，威脅全球疫情，香港更禁止英國航班降落！藝人吳家樂日前到英國與太太以及3子女一起過聖誕，身在倫敦的他接受東網訪問，他報平安表示：「我嚟咗10日，疫情未去到咁嚴重嘅時候都唔會周圍去，不過今日都有出街買嘢做冬，我負責做咕喱，太太同阿女整中餐，一家人食團圓冬至飯。（市面情況點樣？）可能地方大，都差唔多，上次封城乜嘢都閂晒，今次都有啲日用品店開，只係餐廳唔能夠堂食要外賣。」

原定12月尾、1月頭返港的他，現在未知何時才能返港，家樂直言已跟無綫溝通：「依家情況咁，都有同公司溝通咗，暫時冇問題，我都唔心急返嚟，因為好多嘢都係估唔到，唔知疫情幾時會有轉變，只好隨遇而安，最緊要一家人齊齊整整，陪喺小朋友身邊已經足夠，一切事平常心。」

他還指疫情之下已做足防疫措施，都不能擔心太多。至於因疫情要滯留英國，他則表示：「都意料之內，只係冇諗過宣布得咁快，今朝早我嘅電話已經畀好多朋友炸爆咗，大家都好關心我哋，我亦都唔能夠一一回覆，好多謝大家嘅關心，我哋一切安好，唔使太擔心，有新消息會再同大家講。」