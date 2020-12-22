東方日報C1：吳家樂滯留英國冒險掃貨過冬

英國因出現變種病毒而引發封鎖潮，不少藝人子女在當地讀書，吳家樂日前才飛抵當地陪伴仔女過聖誕，如今慘變無歸期！幸好他臨危不亂，與家人做足防疫措施，昨晚更外出準備食材過冬至，一家人同心面對「疫」境！同樣有家人身在英國的張兆輝與港姐冠軍謝嘉怡，齊聲指擔心親人安全。睇片唔敢返英考試森美憂影響兒子升學喬寶寶：啲人室外唔戴罩！

全球疫情嚴峻，英國近日出現變種病毒，各地如臨大敵，政府隨即公布收緊防疫條例，並暫停所有從英國飛來香港的航班，令不少藝人及家人大受影響！吳家樂的長女及一對孖仔現在英國讀書，他日前更飛到倫敦過聖誕享天倫，突然面對英國封城，身在當地的他受訪時表示與家人安好，叫大家不用太擔心：「我嚟咗10日，疫情未去到咁嚴重嘅時候都唔會周圍去，係啱啱出街買嘢做冬！我負責做咕喱，太太同囡囡整中餐，一家人食冬至飯。（市面情況點樣？）可能地方大，都差唔多。上次封城乜嘢都閂晒，今次都有啲舖頭開，只係餐廳唔能夠堂食。」

「最緊要齊齊整整」

有份參演無綫劇《愛．回家之開心速遞》的家樂，原定12月底、1月初返港，在最新防疫政策下未知何時能返港，直言已跟無綫溝通：「依家情況咁，都有同公司講咗，OK嘅！我都唔心急返嚟，因為好多嘢都係估唔到，只好隨遇而安，最緊要一家人齊齊整整，喺小朋友身邊已經足夠，一切事平常心。」還指新一波疫情下，已做足防疫措施，坦言早有心理準備會滯留英國：「只係冇諗過宣布得咁快！我部電話都『炸爆咗』，好多朋友好關心我哋，我亦都唔能夠一一回覆，好多謝大家嘅關心，我哋一切安好，唔使太擔心！」如今他未有歸期，該劇監製林建祥表示已有安排：「一切掌握之中！唔需要改期或者變陣，因為已經有跳拍佢嘅戲份，反而擔心佢喺英國嘅情況，希望佢哋一家人身體健康，佢可以早日歸隊。」

除了吳家樂，張兆輝的一對仔女張焯鏗（Edison）與張卓姿（Twiggy）亦在英國留學，他透露女兒因聖誕假期早已返港，兒子則因明年大學畢業，故今趟沒有回來：「佢一早預咗喺嗰度逗留至畢業，希望到時疫情完結啦！阿女本身1月要返英國，依家睇情況再決定，佢返嚟已經隔離完，但會再作居家隔離。」

張兆輝因工作關係，現時於內地隔離中，每日都緊張地跟仔女聯絡，坦言當然擔心兒子，千叮萬囑對方要小心：「叫咗佢同美國、俄羅斯兩個一齊住嘅同學講要小心啲，唔能夠輕視疫情，喺外國有病冇人理，出去買定10日、8日嘅食物，無必要唔好出去！我每日都叫佢哋唔好輕視，有事就後悔喇！」又指今年是首次沒陪伴兒子過生日，希望明年能去英國見證兒子畢業。

謝嘉怡一家團聚受阻

來自蘇格蘭的應屆港姐冠軍謝嘉怡，原定父母明年1月來港陪伴，如今未知何時能成行，令她急如熱鍋上的螞蟻：「本身佢哋呢幾個星期帶埋啲狗飛過嚟，但依家冇得飛，唔知點算！好擔心佢哋喺嗰邊，因為疫情好犀利，每日都有好多個案，但我知佢哋OK嘅，希望佢哋快啲過嚟，好掛住佢哋。」她表示已有半年沒見過媽咪：「我成日諗住媽咪、Daddy、啲狗好快到，依家就唔知幾時先會到……」

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