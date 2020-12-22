黃芷晴力Sell自家設計　助瑪姬吸5位數生意額

前有線主播嚴崇天跟瑪姬合資租地舖搞直播購物平台，日前首次開Live，邀請好友黃芷晴擔任嘉賓，吸引到不少Fans到場隔住玻璃支持，鏡內、鏡外同樣墟冚！芷晴笑言為好友獻出平台直播初體驗，更帶同自家設計的衫、飾物、香薰、袋等寄賣力撐：「一聽到邀請即刻應承，前一晚仲喺屋企準備定禮物，因為係第1次參與，Sell嘢都係以平常心，介紹吓創作靈感，同埋搵主持即席試戴、示範。」又謂今次「處女作」好開心，意想不到觀眾反應熱烈，設計品大受歡迎：「全程都傾得好開心，不過睇番自己講嘢好細聲，應該要再大聲啲。（對直播感興趣？遲啲再開？）自己未有直播團隊去Back Up，所以都係希望繼續參加朋友嘅直播節目先！真係好好玩！」

嚴崇天及瑪姬均對是次直播非常滿意，透露生意額達5位數字，猶如打了1枝強心針，瑪姬更大爆拍檔起初好憂愁：「天天怕1件Product都賣唔出，有同佢講唔使驚，點都會有朋友撐我哋，結果比預期中好！直播完咗之後收到好多生意朋友嘅合作邀請，相信將會愈來愈多低於市價、最優惠嘅產品。」

講到芷晴為首場Live擔任嘉賓，他們表示好多謝對方以身體力行支持，還收到滿滿愛意的聖誕禮物：「分別送咗1條頸巾同2對耳環，另外華哥（黃日華）仲托芷晴送咗盒好好食嘅鳳梨酥畀我哋，真係好開心！」2人亦非常感謝Fans抵冷前來捧場，令他們愈做愈Hyper，嚴崇天笑說有現場Fans於Live互動環節中勝出，可直接頒獎感覺特別，又充滿信心指創新直播方式已成功吸引大眾注意，後續會再諗不同主題，可能會邀請中醫師、健身教練、物理治療師上節目傾偈。