2020年回顧　新冠肺炎重擊國際娛樂界

「世紀疫症」新冠肺炎今年初全球大爆發，多位名人紅星先後確診甚至離世，並影響娛樂界全面停工！

金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦3月於澳洲拍戲期間中招，成為首位染疫的國際巨星！之後陸續有歐美紅星包括麥當娜（Madonna）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等染疫。而日本著名時裝大師高田賢三以及日本紅星志村健等亦染疫亡。

疫情亦令歌影視停工導致明星零收入，今年初開拍的多部大片《職業特工隊 7》（Mission:Impossible 7）以及《蝙蝠俠》（Batman）等都因疫情而停工。此外，由於戲院以及場館全面關閉，導致電影和演唱會取消或押後。其中首部華人動畫改編電影《花木蘭》（Mulan），多次延期上映後放棄戲院上映改在收費影視平台播映。

此外，疫情令眾星包括美國天后Katy Perry、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）以及碧咸（David Beckham）兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）等都押後舉行婚禮。不過仍有些女星包括愛瑪史東（Emma Stone）與史嘉娜祖漢遜（Scarlet Johannson）等都堅持在疫情下低調結婚。