2020年回顧　辛康納利與「黑豹」相繼離世

今年是荷里活悲喜交集的1年，其中有多位紅星撒手塵寰！銀幕首位占士邦蘇格蘭巨星辛康納利（Sean Connery）於10月31日因病離世，享年90歲。他離世消息傳出後，不少「007」迷大嘆惋惜，更指世上失去其中一位最偉大演員！

除了辛之外，漫威超級英雄賣座片《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman因大腸癌併發症離世，終年43歲。雖然早於2016年患病，但他仍然在冇數手術以及化療期間完成多部電影包括《黑》。此外，多位荷里活影壇巨星包括卻德格拉斯（Kirk Douglas）、尊特拉華達（John Travolta）影星老婆嘉莉佩絲頓（Kelly Preston）以及《亂世佳人》（Gone With The Wind）最後1位在世影星夏蕙蘭（Olivia de Havilland）等亦於今年先後辭世。

而另一單荷里活關注的新聞就是荷里活68歲影壇監製Harvey Weinstein判刑！他於2017年被多名女星指控曾被他性侵，引發MeToo反性侵運動，翌年正式被刑事起訴。他今年2月於紐約法庭被判5項罪名中2項罪名成立，被重判入獄23年！3月時更被確診新冠肺炎。

不過今年也有喜訊，由韓國導演奉俊昊執導、韓國男星宋康昊主演的韓國電影《上流寄生族》今年初勇奪得《金球獎》的最佳外語片，成為首套於該頒獎禮得獎的韓國電影。之後於《奧斯卡金像獎》更是威到盡，於6項提名中掃走最佳電影、最佳導演、最佳國際電影（前稱最佳外語片）與最佳原著劇本總共4獎，成為大贏家。該片更是首部獲得最佳電影的亞洲電影與非英語電影，創下奧斯卡歷史！