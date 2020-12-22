小飛俠阿童木及神勇飛鷹俠半剖聯乘開訂

紐約玩具藝術家Jason Freeny所設計及聯乘之Art Toy，每逢推出單品都例必掀起炒風。而全新登場的藝術玩具網店Caravango.store，頭炮便推出全球獨家聯乘企劃Jason Freeny「雙」小飛俠，分別為8吋神勇飛鷹俠（台稱科學小飛俠）及小飛俠阿童木半剖單品。項目由Caravan創作總監Sion Yip策劃，有見Jason Freeny x ONE PIECE系列備受全球玩具迷追捧，創新地將日本動畫角色之半剖意念與藝術家及國際製作單位洽談，當中過程極具挑戰性，全因小飛俠阿童木破天荒由機械人本體轉化為人類肉身半剖形象面世，經過長時間討論及研究才達成企劃。而神勇飛鷹俠乃70年代日本竜之子公司的動畫經典代表作，成功奠定了日本英雄動畫的形象，是次製作團隊更特別打造半剖形象登場，定必掀起全球搶購潮！