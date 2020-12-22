嗇色園黃大仙祠賀百年紀慶

【特約報道】嗇色園創立於1921年，一直秉承黃大仙師「普濟勸善」宗旨，致力弘揚儒釋道三教，傳承黃大仙信俗文化，並積極發展醫療、教育及社會服務等慈善事業，惠澤社群，現已發展為本港著名的宗教慈善團體及名聞中外之道教宮觀。

2021年為嗇色園創園一百周年紀慶，特別限量推出3,000枚一百周年紀念金吊墜、500套金銀章套裝及100尊黃大仙師金身神像作慈善預購，全部經嗇色園黃大仙祠高功法師開光祈福，所得之收益將用於弘揚中國傳統宗教文化善業等慈善用途。

金吊墜以千足金鑄造，每枚港幣一萬元正；金銀章套裝則包含金章及銀章各一枚，分別以千足金及990純銀鑄造，配以和田青玉如意，每套港幣三萬元正；以千足純金鑄造的「黃大仙師金身神像」每尊重量達一両，每尊港幣八萬八千八百元正，善信於慈善預購時可認購1921-2021當中的特定年份 (登記特定年份預購先到先得，如申請之年份已被登記，可另選其他年份或選擇刻上特定字句包括「有求必應」、「普濟勸善」等)。