2020年日韓大事件！疫情兇猛不及日本賤男毒

2020年受到疫情襲擊,全球影視圈被搞到天翻地覆,失業無工開甚至被新冠肺炎奪走性命。不過日本仍有男星無視可怕的疫情,四出背妻偷食,自甘墮落做賤男。

3大偷食賤男遭全城鬧爆

日本藝能界今年先後爆出3大賤男偷食,最終都賠上事業。33歲日本男星東出昌大與老婆渡邊杏是圈中模範夫婦,但今年1月東出被爆3年前趁住老婆大肚出軌,與電影《睡著吻別 醒來擁抱》的19歲女主角唐田英里佳搞婚外情,且長達3年,最終導致5年半婚姻玩完。形象插水的他,被飛出代言廣告,並背上巨額違約賠償。東出離婚後,不但失去3名仔女撫養權,更被迫放棄與渡邊杏合資的豪宅作為贍養費。

48歲日本諧星渡部建擁有索老婆佐佐木希,但依然唔知足,今年6月被爆殘廁偷歡,更連環喪嗒AV女優及OL逾10人。形象破產的他,所有幕前工作及廣告叫停,更背上逾億日圓(約740萬港元)的違約金。龜縮半年的他,本月初開記招謝罪,承認婚前已有多名炮友,但記者會火上加油,原定演出的除夕節目被抽起。

80年代過氣偶像近藤真彥出名花心,當年背正印中森明菜,劈腿梅艷芳與松田聖子,被封渣男始祖。今年10月,58歲的他被爆背結婚26年的圈外人老婆出軌,暗撻31歲小三大搞父女戀長達5年。被全城鬧爆的他,宣布無限期暫停演藝活動變相引退,令出道40周年的大日子矇上污點。

藝能界自殺潮

今年藝能界充斥不少令人哀傷的新聞,7個月內有8名藝人輕生。曾演真人騷《雙層公寓》的22歲女摔角手木村花與女團KissBee成員鷹野日南,不約而同因網絡欺凌自殺。《進擊的巨人》男星三浦春馬於今年7月突然自殺身亡,曾與三浦合演劇集《血色星期一》的女星蘆名星及演員藤木孝亦相繼自殺。今年初誕下第2胎的竹內結子,疑產後抑鬱在家上吊身亡,遺下兩名兒子。女子樂隊赤色公園的結他手津野米咲及窪寺昭亦走上自殺不歸路,令人惋惜。

日本爆疫情奪笑匠生命

新冠肺炎今年全球肆虐,日本藝能界亦不能倖免,日本長壽節目《志村動物園》主持、曾在節目中炮製《阿笨與阿占》的諧星志村健,3月23日確診新冠肺炎入院,但數天後於29日晚不治病逝,享年70歲,成為首位確診及因新冠肺炎離世的日本藝人。63歲老牌女演員岡江久美子與81歲劇作家、演員兼聲優和田周亦因新冠肺炎於4月病逝。

感染病毒的日本藝人多不勝收,更出現集體感染,人氣男星橫濱流星於7月綵排舞台劇《巖流島》期間確診新冠肺炎,導致該舞台劇公演全部取消,估計損失高達約3,646萬至7,291萬港元,而他趕拍的新劇《我們有點不對勁》亦一度停拍。男星山本裕典演出舞台劇《THE☆JINRO》期間,確診新冠肺炎入院治療,同劇兩名演員TAKUYA、松村優及兩名觀眾證實確診。組合CHEMISTRY成員堂珍嘉邦11月參演的音樂劇《RENT》出現集體感染,15名人士中招,舞台劇暫時停演。NMB48成員白間美瑠及隊友加藤夕夏先後確診後,與她錄影音樂節目的15名AKB48及SKE48成員包括柏木由紀等全部要隔離。

《鬼滅》奪日本史上最賣座電影

日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》今年10月16日在日本開畫,掀起社會現象,更屢破盡紀錄,累積票房至今已超過311億日圓(約23.3億港元),勢必打破動畫大師宮崎駿的《千與千尋》的316億日圓(約23.6億港元)冠軍票房紀錄,取而代之登上日本史上最賣座電影寶座。去年演唱動畫版主題曲《紅蓮華》的女歌手LiSA,今年為電影版主唱主題曲《炎》爆紅,2度入圍《紅白歌唱大賽》。

伊藤健太郎撞車不顧而去

曾演出新版日劇《東京愛的故事》、賣座電影《今日我話事!!劇場版 》的23歲日本人氣男星伊藤健太郎,10月28日駕車至東京涉谷與電單車發生衝撞,導致電單車上一男一女受傷,其後他不顧而去,最終返回現場自首被捕,雖然已獲准保釋候審,但業界估計他的演藝事業已玩完。其手頭上的工作全面叫停。原定由他主演、12月公演的相撲舞台劇《兩國花錦鬥士》飛起他易角,有份演出木村拓哉主演的特備劇《教場2》亦被踢出局。健太郎出事後,其惡行亦愈揭愈多,他被雜誌踢爆一腳踏兩船,年初與同齡女星山本舞香同居,但有記者近日發現他其實暗中搭上一名女主播,懷疑他當晚駕車前往女主播的香閨。

山下智久手越祐也衰爛滾離巢

35歲日本尊尼男星山下智久(山P),與男團KAT-TUN主將龜梨和也8月時被爆與兩名未成年少女飲酒,之後山下撇甩龜梨與17歲少女愛子開房過夜密會8小時。事件爆出後藝能界大為震驚,尊尼事務所其後向二人作出處分,山下被罰停工反省,而龜梨和也亦受到嚴重警告及要書面及罰他停工反省。10月底山下與効力24年的尊尼事務所解約名離巢,向荷里活進軍發展。

另一因爛滾愛蒲而離巢的是尊尼男團NEWS的33歲前成員手越祐也,他於政府頒布緊急狀態下,依然Call女返家開P和夜店狂歡,因而觸怒副社長瀧澤秀明,遭無限期停工,6月約滿後離巢轉當網紅,並出書、投資美容中心等,每月約進帳約230萬港元,比尊尼時期收入多達10倍。

其實,日本尊尼事務所創辦人Johnny喜多川去年7月離世後,只經過1年半,但旗下藝人紛紛「逃亡」,至今已有7人先後宣布離巢發展,包括錦戶亮、中居正廣、手越祐也、植草克秀、錦織一清、長瀨智也、山下智久。

珉娥遭智珉欺凌事件

去年退出韓團AOA的27歲女星珉娥,今年7月初在社交網自爆過去10年間遭29歲的隊長智珉欺凌,又直指與智珉關係要好的前隊友雪炫是旁觀者,而她一直飽受抑鬱症及恐慌症折磨,曾服安眠藥及割脈自殺,更公開手腕的蜈蚣形疤痕照,智珉之後發文道歉,但被珉娥怒指她沒誠意,又大爆對方曾帶男人回宿舍做愛,所屬的FNC事務所其後宣布智珉離隊的消息,並會中斷所有演藝活動,而AOA亦面臨解散。本來與O&事務所簽了演員合約的珉娥於今年8月自爆再度企圖割脈自殺獲救,她為了專注接受治療和休養,已於9月和O&事務所解約,回復自由身。

BTS+BLACK PINK熱爆全球

韓團防彈少年團(BTS)與BLACK PINK今年唱碟銷量齊破紀錄,令K-POP熱潮席捲全球。BTS年初推出的新碟《MAP OF THE SOUL : PERSONA》銷量突破402萬張,刷新韓星最高銷量紀錄,並帶挈所屬的Big Hit事務所成為韓國今年最大規模IPO(首次公開招股),今年10月上市後,公司市值高達304億港元。此外,BTS早推出的韓語歌《Life Goes On》更成為美國「Billboard HOT 100」單曲榜設立62年來,首次有韓語歌佔據No.1,組合同時成為首個韓團入圍「第63屆格林美」最佳流行組合/團體。

而BLACK PINK於10月推出的處女專輯《THE ALBUM》亦以過百張銷量,創下當地女團最高銷量紀錄,前年推出的歌曲《DDU-DU DDU-DU》MV點擊更突破14億,成為史上取得最高點擊的韓團。