聖誕鬆一鬆　與至愛宅度假

仲有幾日就到聖誕，想趁一連幾日紅假與至愛偷閒歎一歎，Staycation係唔錯嘅選擇。（互聯網）

話咁快又到聖誕，如果巴絲打因為抗疫疲勞好想鬆一鬆，與另一半或閨密、甚至一家大小4個人一齊來個Staycation（宅度假），為腌悶生活加點歡樂及繽紛色彩，今次搜羅幾間別具特色及主題嘅酒店Staycation，等大家慢慢揀！

童心之選：啤啤熊陪瞓陪玩

位於馬灣嘅挪亞方舟度假酒店於即日起推出全新英倫風嘅「啤啤熊英倫遊」主題客房，滿室放上大小不一嘅可愛啤啤熊公仔，大家還可以挑選喜愛嘅「小熊友」為伴，房內同時置有紅噹噹嘅傳統郵箱及英式地氈，讓大家猶如置身另一國度，感受英倫聖誕節嘅浪漫氣氛，洋溢溫馨喜悅。「啤啤熊英倫遊」主題客房以外，酒店亦提供多款主題客房，包括備有迷你消防車嘅「消防小英雄」客房、「宇宙漫遊記」以浩瀚宇宙為主題、「叢林動物派對」以可愛嘅動物造型毛玩偶作伴，加上房內滿布動物圖案，讓大小朋友體驗猶如置身叢林派對嘅樂趣等。而聖誕期間之家庭樂繽紛主題客房住宿套票可選一晚主題之特級豪華客房住宿外，還包晚餐或半自助晚餐或節慶自助晚餐（視乎入住日子而定）及早餐，以及多款遊樂設施等。

浪漫之選：一室溫馨節日氣氛

佐敦嘅Eaton HK於今個聖誕節推出全新「節日浪漫住宿套餐」，大家可以免費獲贈氣酒一支外，酒店房間亦特意設計出既浪漫又具節日氣氛嘅布置，客人只需根據指示，將屏幕設為暖暖火爐嘅畫面，並且播放由酒店精心挑選的一系列節日歌曲，加上周圍點好嘅蠟燭，一室頓時浪漫氣氛滿滿。此外，房間亦放置有槲寄生裝飾，將之釘在水松板上，在槲寄生下親吻伴侶，並拍照留念，留下浪漫一刻。大家更可以用酒店提供的聖誕賀卡為朋友和家人送上節日祝福，大家亦可預先將合照電郵到酒店，並將之放在房中，為另一半送上驚喜。住宿套餐還包括各種熱飲，包括熱朱古力或好立克等甜蜜飲料，以及翌日早上在普慶餐廳享用豐富嘅雙人自助早餐。。

美食之選：超低聖誕大餐連住宿

城景國際於今個聖誕推出「聖誕美饌住宿優惠」及「嚐・樂・聖誕住宿優惠」，每晚只需千多元起便可入住雙人客房並於房內品嘗聖誕2人晚餐（包含西或及泰式美饌選擇），或於餐廳品嘗聖誕海鮮自助晚餐，兩個人食個聖誕大餐都要呢個價喇！如一家四口預訂「嚐・樂・聖誕住宿優惠」更可免費升級至主題客房及獲贈兒童禮物，相信小朋友一定歡喜；可以話係情侶或一家大小在本地享受假期嘅「滋味」選擇。