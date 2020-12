美國天后Katy Perry的新MV《Not the End of the World》網上公開,由於拍攝時Katy放緊產假,所以她找了被公認與她撞樣的《心跳(500)天》(500 Days of Summer)美國女星素兒狄絲查露(Zooey Deschanel)做替身主演MV!

個MV故事講兩名外星人原本想捉Katy上太空開騷,點知卻捉錯了貌似她的素兒上太空。最終素兒被迫要以Katy造型打扮開騷。而Katy在MV開場亦有推住BB車出場客串。

素兒與Katy有不少共通點同樣愛唱歌,前者拍戲之餘,原來也有唱歌是美國獨立組合She & Him的成員,曾經推出過大碟。