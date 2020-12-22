鍾舒漫陳潔玲生意糾紛和解失敗　明年3月再上庭

歌手鍾舒漫（Sherman）與前港姐陳潔玲涉生意糾紛，入稟向對方追討4萬元，今早9時在西九龍法院大樓的小額錢債審裁處上庭。兩人分別在8時許抵達法院，其中陳潔玲獲男友Victor及女友人陪同，而Sherman其後就在妹妹鍾舒祺及女友人陪同下抵達法院。

法庭書記先問兩人可會和解，但未能達成共識，之後兩人透過法庭主任調解半小時，但仍未能達成共識，於是上裁判庭。一開始法官先提Sherman要除帽，案情指兩人是合作關係，Sherman畀了$44,286元給陳潔玲，其後因合作不了，想取回本金，對方謂會還貨，但其後聯絡不到。

兩人各自作供，Sherman透露與陳潔玲合作不到，她想退出，想要錢或貨，對方只肯畀貨，但要她簽約，規定不可低於零售價或批發價出售，她覺得不合理，告對方沒有遵守承諾。而陳潔玲就謂兩人的爭拗點在於退貨安排，她謂簽訂協議是為保障大家，不可違反某個價錢出售，因她還有其他批發客人，希望可以令大家公平。

聽完雙方陳詞後，法官謂兩人現有3個解決方法，分別是打官司、透過金錢和解及經專業調解員調解。Sherman堅定表示要繼續追討金錢，而陳潔玲就願意讓步退貨和解，但法官就表示和解只能畀錢，不牽涉錢以外的事，陳潔玲就回應謂能力範圍內畀不到錢，故兩人惟有打官司。法官就提醒兩人要寫齊證人供詞，Sherman表示自己及緋聞男友林灝軒（Steve）是證人，而陳潔玲亦謂自己及男友Victor是證人。最後法官再提兩人可調解，但未能達成共識，故宣布案件於明年3月13日，下午2時30分在西九龍法院大樓的17號法庭提訊。

之後兩人前後腳步出法院，陳潔玲坐男友座駕離開，未有停下受訪。其後Sherman與妹妹步出，停低影相並接受訪問，問到可擔心打官司費用龐大？她坦言：「有心理準備。（擔心打官司嘅錢仲多過追討嘅金額？）會同屋企人商量下先，始終件事牽連家人同身邊的人，所以要自己重整下先。」

申索編號：SCTC031101/20