德意聯名　推出頂級相機配飾

今回Leica的合作對象是意大利時裝品牌Ermenegildo Zegna，後者的藝術總監Alessandro Sartori本身也是Leica用家，不時將對攝影藝術的熱情及創意融入服裝創作當中。（互聯網）

以製作頂級相機及光學產品而聞名全球的德國傳奇相機品牌Leica，向來備受世界各地的攝影迷追捧，近年這間百年大廠更不時與來自不同領域的人氣品牌合作，帶來一次又一次的驚喜聯名。今回品牌的合作對象就是意大利時裝品牌Ermenegildo Zegna，當中後者的藝術總監Alessandro Sartori本身除了是攝影愛好者之餘，亦是一位Leica用家，不時將對攝影藝術的熱情及創意融入服裝創作當中。是次兩個聯名合作，正好將雙方精湛工藝及尖端技術交流互融的難得機會。

Leica x Ermenegildo Zegna聯名系列分別有多款採用PELLETESSUTA皮革工藝打造的單品登場，當中包括：適用於Leica Q系及M系相機型號的相機專用皮套、可收納便攜式相機及智能電話等隨身物品的Insta-pack斜孭袋、Q2/Q2 Monochrom相機專用保護套、Q2鏡頭蓋保護套（可當作零錢包使用）、適用於各款Leica相機（V-Lux、SL/SL2及S系列除外）的肩帶、腕帶及鎖匙扣，設計體現出雙方對於品質的執着追求及精益求精的創作理念。