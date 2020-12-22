聖誕偷閒歎一歎　堂食外賣下午茶Hea番夠

趁幾日假期，一於同好友或Honey歎番個節日下午茶，堂食外賣均可。（互聯網）

疫情嚴峻禁晚市，聖誕晚餐還未知有無着落，想和閨密見個面，又或想和情人體驗聖誕歡樂氣氛，不如疊埋心水吃主題下午茶，除了堂食，部分餐廳還有外賣供應，任君選擇。

堂食篇

雪地北極熊

DK Cuppa Tea於12月推出「極雪祝福 」下午茶，內容以北極熊和雪地為主角。在北極熊和小木屋的襯托下，先品嘗芝樂美腸芝士串，素菜撻和意大利香草田螺等鹹點，甜品有北極熊造型的杯子蛋糕、棉花糖和馬卡龍，還有英國傳統的百吉圈餅。客人預訂下午茶後，若曾於野生動物保育有關慈善機構的指定捐款收據，便可獲贈北極熊公仔，為保護環境出一分力。

聖誕造型甜品

銅鑼灣Vivienne Westwood Cafe於12月聖誕節期間推出繽紛聖誕村下午茶，鹹點是煙三文卷、三色蟹肉沙律多士及焗芝士火腿蜜糖三文治等，甜點有迷你蒙布朗栗子蛋糕、皇家伯爵茶蛋糕卷、加上棉花糖的檸檬忌廉配雜苺、聖誕樹造型的抹茶檸檬杯子蛋糕、自家搭配馬卡龍及聖誕搖鈴鐺曲奇；加指定價錢還可選擇花茶或葡萄氣酒作配。

繽紛明珠

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro and Bar推出「璀璨珍珠」下午茶，甜品檸檬撻馬卡龍，中間放了一棵粉紅色珍珠形朱古力，看起猶如貝殼內的珍珠，相當搶眼。另外還有椰子奶凍、迷你芝士蛋糕和柚子瑪德琳蛋糕等。鹹點有煙三文魚及黑魚籽釀蛋、泰式炸蝦雲吞、粟米芝士米餅、牛西冷配蒜蓉多士和帶子煙肉卷，加指定價錢可升級多款特飲或特選紅、白葡萄酒或汽酒。

———————

外賣篇

應節紅噹噹茶架

中環香港四季酒店推出的聖誕外賣下午茶，外賣茶架變成節日紅色，相當搶眼，內裏有選用三文魚、芝士、伊比利亞火腿和鵝肝等食材製作的4款鹹點，甜品則有5款，如紅酒燴雜苺雪人馬卡龍、薑餅人、聖誕樹造型蛋糕和無花果撻等，一打開應會有驚喜。

色彩繽紛

灣仔香港君悅酒店推出的佳節外賣下午茶，長方盒子滿載各款美點，鹹點首選美味的鴨肉酥，甜品有栗子香梨雲呢拿撻、黑森林蛋糕、開心果法式泡芙和紫蘿蘭藍莓蛋糕卷，加上應節的薑餅人、聖誕老人馬卡龍和節日蛋白脆餅，色彩配搭巧妙繽紛，勾起大家食欲。

醇厚朱古力香

尖沙咀Hotel Icon今個聖誕和朱古力品牌GODIVA合作，推出聖誕外賣下午茶，雪白的下午茶架放上立體又搶眼的朱古力小熊、香橙榛子窩夫配黑朱古力忌廉、車厘子黑森林和品牌朱古力等甜點，每款的朱古力都有不同的層次。下午茶亦包括品牌雪糕券2張及1盒片裝朱古力禮盒，朱古力控不能錯過。