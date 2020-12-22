馬國明睇好奪視帝　袁偉豪：娶到老婆已經好好運

馬國明與袁偉豪在將軍澳電視城為台慶劇《使徒行者3》宣傳，兩人皆有份競逐今年台慶獎頒獎禮「視帝」，馬國明表示：「今年好平均，年年都唔會貼自己，今年幾睇好袁偉豪、王浩信，不過唔覺得有邊個係大熱門，睇吓邊個好運啲，每年喺TVB勤力、有實力嘅演員好多，睇吓邊個好運啲。（你今年要冧莊視帝？）唔諗呢啲，畀多啲錢我好過。」他又認為得獎與否，與能夠吸引更多廣告沒有關係，客戶喜歡自然會邀請。

新婚的袁偉豪被問到可覺得會繼續好運奪得視帝？他笑說：「夠㗎啦，娶到老婆已經好好運。」馬國明則說：「娶到老婆，仲好過攞視帝，結婚係人生大事，搵到伴侶係一世，好過攞獎。（出年娶老婆囉？）我再話畀你聽。」

問袁偉豪可希望奪視帝？他則說：「我最想攞嗰年都冇機會，就係畀馬國明攞咗，我都明白係要睇運數，付出同個演出係唔成正比，好真心經過上年之後就放開晒。（上年攞唔到視帝好心酸？）梗係心酸啦，減咗20磅，係用生命去演出，但係個角色就唔係好受歡迎，冇辦法，係要睇開啲，人生除咗工作上亦有其他嘢，好似結婚、組織家庭、生小朋，自己衝破咗關口會開心啲，唔會鑽牛角尖。」