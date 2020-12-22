Jacky Ma安息禮　林海峰彭羚到場送別好友

星級髮型師馬桂燦（Jacky Ma）本月3日因胃癌病逝，終年59歲。今日（22日）下午在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行安息禮，因疫情關係，安息禮只接待家人及少數親友，並同時安排網上直播。安息禮後，靈柩隨即運往火化。

入行超過40年的Jacky，擁有不少星級顧客，其中李克勤、盧淑儀、張智霖、袁詠儀、蔡一傑及著名髮型師Kim Robinson 都送上花圈致敬。Jacky三名子女送上寫着對父親思念的心形花圈，寫着：「親愛Daddy，感激養育之恩，我們永遠愛您！在夢中，在天家見，想您！」還有Jacky的兄弟姊妹的家圈，及其他髮型屋致送的花圈等

下午1時40分，Jacky兒子抵達教堂，林海峰、彭羚、蔡一傑、樂隊太極的Hifi德（劉賢德）和Gary Tong（唐奕聰）都有到場，安息禮2時開始。約3時許，安息禮結束，眾人陸續離開，林海峰拖着彭羚離開，Jacky兒子登上靈車前往火化場。

Jacky Ma的安息禮進行網上直播，見現場以素色鮮花布置為主，席間播放了他好友袁詠儀、張智霖、鄭伊健、草蜢、Kim Robinson等的短片，分享他們與Jacky生前的點滴。