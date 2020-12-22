東沖有料到：一齣比《復仇者聯盟》更好看的影片

所說的並非是電影院播放的電影，而是一段片長約20分鐘、由泰國製作及拍攝的短片。如果大家曾前往清萊旅行的話，應該會聽過或去過當地的黑廟吧！其實黑廟並不是廟宇，而是一處藝術空間。其創辦人Thawan Duchanee雖已離世多時，但其藝術成就及作品可謂名滿天下。最近曼谷IconSiam商場正舉辦他的作品展覽，內裏卻非看看圖片那麼簡單，例如圖片旁邊設有QR Code，只要用智能電話Scan一下，畫中的珍禽異獸便會在電話中出現！而在黑廟中的座椅及衣服等，亦會在場中展出。

有趣的是展場分為室內及室外兩部分，兩者均設有穹頂建築。室內的那個既展示了產品，亦有一般的影片放送。不過真正戲肉是室外的穹頂建築，內裏備有360度屏幕，並貼心地放置了豆豆椅，讓大家可躺着仰望。播放的影片內容由黑廟出發，之後超越時空，畫面呈現無限宇宙及佛教故事，十分好看。集合了美感、動感及宗教信息，過程絕無冷場。全神貫注地看，會發現比IMAX播放的電影更吸引及富觀賞價值。觀賞完畢後，更可以購買相關紀念品。這個展覽展期由即日起明年1月11日，推介身處泰國的朋友付THB350（約HK$92）去觀賞，甚至值得一睇再睇！

胡慧沖