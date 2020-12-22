疑似不雅照網上流傳　劉俊謙認影過被整蠱相

新進藝人劉俊謙傳出墮入情色詐騙陷阱！台灣職業籃球員譚傑龍被爆出私密畫面遭偷拍及販賣，經調查後，台灣當局上周六（19日）逮捕兩名分別32歲姓余及39歲姓劉的男子。

除了20位以上球員為受害者外，當中還有知名營養師、模特兒等，而網上流出一張雲端資料圖片上，見到有一個資料夾名字寫上「劉俊謙」，有傳內裏有他咬舌舔唇、下體現形內褲照及露半股照等。據報道指，每條影片收費數百到數千元新台幣（約100至1,000多港元不等），如主角為公眾人物價格更高達萬元台幣（約2,500港元）。

對於涉嫌不雅照片網上流傳一事，劉俊謙表示：「自己從來沒有拍過任何網上所形容所謂流傳的不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。及在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，有這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」經理人Stephanie表示絕對信任劉俊謙為人。