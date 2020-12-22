本日日本：美少女轉身變！VR影像睇月野兔變身
2020年12月22日 18:00
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即日起至2021年年1月31日，橫濱地標Landmark Tower的展望樓層SKY GARDEN舉行《美少女戰士Eternal》劇場版聯乘活動，身為粉絲當然想見識一番。（互聯網）
作為90年代少女動漫代表作的《美少女戰士》，其最新劇場版《美少女戰士Eternal》上映在即，橫濱地標Landmark Tower的69樓展望樓層SKY GARDEN由即日起至2021年1月31日舉辦特別聯乘活動，除有劇場版《美少女戰士Eternal》作品介紹外，還有以VR影像讓你體驗超真實場景的「VR DREAM・FLIGHT」，分別有天馬艾利歐斯與豆丁兔巡迴夜空及月野兔變身的場景。此外更有以劇場版世界觀來構思的原創飲品發售，粉絲必定為之雀躍。不可錯過的還有紀念品推出，包括SKY GARDEN限定發售的透明鎖匙扣，而入場門票亦會與紀念卡組成特別套裝發售，粉絲們要留意了。
劇場版《美少女戰士Eternal》公開紀念聯乘活動
日期：即日至2021年1月31日
地址：橫濱市西區港未來2-2-1 橫濱Landmark Tower 69樓展望樓層SKY GARDEN
開放時間：10:00am~9:00pm
入場費：大人1,000日圓（約HK$75）、連紀念卡套裝1,300日圓（約HK$98）