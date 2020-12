譚嘉儀為新歌《Christmas With You》拍攝MV,一直想擁有聖誕歌的她,邀請了胞兄Alan及監製一同創作。MV請得羅天宇(Joey)擔任男主角,她表示之前曾合作翻唱電影《阿拉丁》一首英文主題曲《A Whole New World》,之前還刻意穿上阿拉丁風格服裝拍MV:「我哋都已經好有默契,Joey最近為自己新劇宣傳好忙,好感謝佢抽時間為我呢首歌做男主角。」

聖誕主題的歌曲當然想營造一個浪漫的感覺,MV其中一個拍攝地點就是一間面對維港景色的餐廳,她說:「現場特登布置咗一棵聖誕樹,背後仲有好靚嘅維港燈飾,喺呢個氣氛下同 Joey一齊跳舞,佢仲拎起結他唱歌畀我聽,成個氣氛真係好浪漫,不過我哋兩個實在太熟,會被大家嘅爛gag破壞氣氛,變咗搞笑場面。」