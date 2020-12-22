池昌旭預告同金智媛有肢體接觸　導演擔心假戲真做

韓星池昌旭與金智媛合演的浪漫喜劇《愛在大都會》（前譯：《都市男女愛情法》）今日在韓國Kakao TV首播，劇迷亦可在Netflix收看，而池昌旭、金智媛、金敏碩及蘇珠妍等今午現身發布會，現場擺放了聖誕樹，十分有節日氣氛。

《愛》劇由韓劇《雖然是精神病但沒關係》的導演朴信雨執導、《需要浪漫》的編劇鄭賢貞執筆，講述池昌旭飾演的熱情建築師朴宰元在仲夏夜的海邊，邂逅金智媛飾演的李恩梧而心動，而兩人之後以建築師的身分再次相遇，兩人就此墮入愛河。

池昌旭在記者會上指在劇中有衝浪的戲份，坦言儘管自己事前已經努力地做足練習，但表現還是不夠好，並委屈看著導演說：「我真的是盡力了！因為我實力不夠好，拖累了金智媛和替身演員。」金智媛也表示這次拍戲印象最深刻的就是衝浪橋段，雖然她本來對水有恐懼，但看了劇本後覺得很有趣，令她想挑戰，便為了接這個角色而特地去學游泳，展現出專業敬業的態度。

導演朴信雨被問到池昌旭與金智媛的默契如何時，坦言兩人熟絡得像兄妹一樣，讓他一度擔心兩人是否假戲真做，但他後來發現他們是以專業態度去演戲，就像是彼此在比演技一樣，令他感到相當滿意，池昌旭則笑指男女主角在前半段有「很強的肢體接觸」，為了避免拍攝時尷尬，兩人很努力建立友好關係，所以拍攝過程愈來愈熟絡，相處也愈來愈自在，金智媛就甜笑着說看劇本時就覺得男主角有很多想像空間，沒想到初次見到池昌旭本人時就覺得他和想像中的男主角一模一樣，因此對他的第一印象相當好，又大讚對方在拍攝時相當體貼和很會照顧人，而池昌旭就稱讚金智媛不僅漂亮，也給人一種安心感，讓人感到十分放心。