加拿大雙雄　10周年紀念再聯名

剛剛先發布了有份參與設計的Nike NOCTA系列服飾，轉個頭來自加拿大的饒舌天王Drake（Aubrey Drake Graham）就以其主理的潮流品牌OVO（OCTOBER'S VERY OWN）名義再次與「同鄉」CANADA GOOSE攜手合作，推出一系列結合兩個品牌代表性元素的聯名服飾。

扎根於多倫多的戶外功能服飾品牌CANADA GOOSE在2010年起已經首次邀請多倫多出生的Drake攜手合作，今年正正是雙方維持合作關係10周年。為慶祝這個重要里程碑時刻，雙方再次合力設計出全新的Terrain Parka及Trucker Hat，分別有楓葉迷彩、湖藍色及黑色以供選擇。前者配備8個多功能口袋及暗藏塑形鋼圈的羽絨填充兜帽，即使強風環境下亦可以保持其形狀，左胸前口袋更設有D-ring方便固定手套，右胸則有OVO貓頭鷹反光標誌，此褸的溫度體感指數TEI（Thermal Experience Index）為第2級（分1至5級），可以抵禦攝氏0度至負15度低溫。後者則以復古風格的網布及「OCTOBER'S VERY OWN」徽章打造，並附有透氣防汗帶及魔術貼搭帶調整頭圍大小，提升佩戴時的舒適性。