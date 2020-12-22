叱咤上台表演要有檢測報告　新城限人數入場

新冠肺炎疫情持續，而樂壇即將舉行頒獎禮，新城先於本月30日在商場舉行實體頒獎禮，將會頒發50多個獎項，於下午2時至4時假室內場地舉行。為控制人數，除電台的工作人員外，還有「有限」歌手及唱片公司宣傳人員出席，新城知訊台執行總監程凱欣表示：「除了電台聽眾聽到之外，並會以線上形式全程直播。」

緊接的則是明年1月1日假九展舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，為安全起計不設觀眾入場，且為提高了防疫措施，要求所有上台表演的歌手在演出前需要提交72小時內的檢測報告，同時不接受快速檢測，如歌手未能提交檢測報告將不准到台上表演，演出場地亦不設化妝區，需自行化妝整頭後到場，場內不可進食及吸煙，所有進場人士均需提交健康申報表。電台發言人表示：「鑑於現時疫情狀況，本台就頒獎典禮實行一系列防疫措施，並會繼續留意疫情發展作出適切之安排，望盡最大努力確保現場人士之安全。本台已通知各單位有關措施並呼籲各方予以配合使頒獎禮安全及順利地進行。」

環球唱片公司發言人表示：「咁安排都係保障雙方，我哋唔介意去做晒呢個檢測先表演。」而陳柏宇亦贊同電台措施，會完成檢測才出席，且謹記全程戴口罩。